Windows es un sistema operativo que ha evolucionado mucho con el paso de los años. Es cierto que siempre ha mantenido una base concreta centrada en el uso de ventanas, y que este sigue siendo a día de hoy uno de los pilares centrales más importantes del sistema operativo de Microsoft.

Sin embargo, sobre esa base se han introducido enormes cambios durante sus 38 años de historia que al final, lo han ido transformando en un sistema operativo muy distinto de aquella primera versión que debutó en 1985.

Durante todo el tiempo que Windows lleva entre nosotros hemos podido ver cómo Microsoft lo actualizaba funciones y características muy diferentes. Algunas llegaron para quedarse, otras solo duraron unos pocos meses, y otras se mantuvieron únicamente hasta la llegada de la próxima versión de dicho sistema operativo.

Con todos esos cambios Microsoft fue enriqueciendo y transformando la experiencia de uso de Windows. La mayoría de las nuevas características que fueron eliminadas a corto plazo no dejaron huella entre los usuarios, pero hay algunas que sí que nos marcaron en mayor medida, y que francamente me gustaría que volvieran.

De esto trata este artículo, de algunas funciones que Microsoft introdujo en Windows solo para acabar eliminándolas, y que francamente me gustaría que volvieran a estar disponibles sin necesidad de recurrir a mods ni a herramientas o aplicaciones de terceros. Antes de entrar en materia os invito a que compartáis con nosotros otras funciones eliminadas que os gustaría que volvieran a estar disponibles en Windows.

1.- Los «live tiles» de Windows 8, aunque con algunos cambios

Sé que esta característica le costó a Microsoft muchas críticas, y que fue sin duda una de las principales razones por las que Windows 8 fue un fracaso. Con todo, creo que la clave no estuvo en que los «live tiles» fuesen por sí mismos una mala característica, sino que más bien fue Microsoft la que no supo implementarla y aprovecharla correctamente.

La idea de tener iconos a modo de loseta o rectángulo, como queráis llamarlo, y que estos puedan mostrar en vivo diferentes cosas cuando pasamos el ratón por encima es interesante y funcional. El problema fue que Microsoft forzó su integración junto con la interfaz Metro, que estaba pensada para tabletas y smartphones, y no para ordenadores. Esto generó un rechazo inmediato, que además se vio agravado por su impacto a nivel de rendimiento.

Creo que una versión más pulida de «live tiles», y realmente adaptada a un PC de escritorio, podría convertirse en una función realmente interesante y de valor en futuras versiones de Windows, siempre que Microsoft afine bien ese proceso de adaptación, y que sea capaz de ajustar el consumo de recursos y el nivel de rendimiento. En este sentido se me ocurre que podría implementarse incluso como una función opcional, de tal manera que los usuarios de PCs con menos recursos puedan desactivarla directamente.

2- El tema «Aero» de Windows Vista

Cuando utilicé Windows Vista por primera vez una de las cosas que más me gustó de este sistema operativo fue, precisamente, el escritorio «Aero». Los que hayáis utilizado dicho sistema operativo ya sabréis a qué me refiero, para los que no tranquilos, que fue una característica muy simple y fácil de entender.

«Aero» fue un tema de escritorio que nos permitía disfrutar de un efecto de transparencia que afectaba tanto a la barra de tareas como a los bordes de las ventanas y a otros elementos del escritorio. Tuvo una buena recepción, y esto hizo que posteriormente se acabe portando a Windows 7, uno de los mejores sistemas operativos que ha lanzado Microsoft hasta el momento.

Es cierto que el impacto que tenía a nivel de rendimiento era importante, pero como este tema era algo opcional se podía desactivar con unos simples clics, así que no era ningún problema para el usuario que tenía un PC menos potente. Hoy en día podemos conseguir ese acabado transparente en Windows 11, pero solo recurriendo a aplicaciones y mods de terceros.

3- El «Escritorio Activo» de Windows 98

A grandes rasgos fue el precursor de los «widgets», pero la verdad es que esta función tenía su propia esencia y fue una de las que más me sorprendió en Windows 98. Con ella podíamos utilizar GIFs como fondo de pantalla, y también enlaces extraídos directamente desde la web para visualizarlos como fondos de pantalla.

Con esta función podíamos renderizar páginas web completas en el escritorio y utilizarlas como fondos de pantalla. Obviamente esto tenía un consumo de recursos importante, tanto que en equipos con una configuración de hardware modesta podía producir ralentizaciones notables e incluso bloqueos en situaciones concretas.

Esos problemas hicieron que una parte importante de los usuarios de la época la desactivaran, pero su valor y su utilidad estaban fuera de toda duda. Una versión de esta característica adaptada a la situación actual podría ser bastante interesante, ¿no os parece?

4.- El tema clásico, que se incluyó en Windows XP

Siendo sincero, la verdad es que siempre que veo el tema clásico de Windows me entra una gran nostalgia, y me acuerdo de mi primera etapa con mi primer PC equipado con Windows 95. El primer gran cambio que se produjo en este sentido fue con Windows XP, un sistema operativo que abandonó el tema clásico para adoptar un diseño y una interfaz más recargada y rica en detalles.

Ese cambio dividió a los usuarios de Windows y creó dos bandos claros. Por un lado estaban los que adoraban ese nuevo tema que introdujo Windows XP, y por otro los que lo consideraban como absurdo, infantil y poco profesional. Estos últimos estaban a favor del tema clásico, que veían como una solución más adecuada, simple y minimalista, y también mejor a nivel de rendimiento.

Entiendo que el tema clásico tenía que acabar siendo abandonado para que se pudieran implementar nuevas interfaces, y para ir renovando y mejorando la experiencia de uso, pero al mismo tiempo creo que estaría genial que Microsoft ofreciera la posibilidad de volver a utilizar dicho tema, aunque solo sea de una manera limitada.

5.- Microsoft Plus con un enfoque actual, claro

Estoy seguro de que a nuestros lectores más veteranos les habré sacado una sonrisa, y os puedo confirmar que a mí me ha pasado lo mismo al escribir este artículo. Con mi primer PC recibí como regalo una copia de Microsoft Plus para Windows 95, una especie de contenido añadido para el sistema operativo que incluía cosas muy interesantes en aquella época, entre las que destacaban:

Doce fondos de pantalla con iconos y sonidos personalizados.

El juego Space Cadet Pinball.

Internet Jumpstart Kit.

DriveSpace 3.

Herramientas de compresión de disco.

Fuentes mejoradas, la posibilidad de ajustar mejor el fondo de pantalla e iconos con color mejorado.

Microsoft Plus no era algo gratuito, de hecho su precio de venta era bastante elevado, pero para lo que ofrecía en sus orígenes resultaba algo muy interesante por las mejoras que implementaba tanto a nivel funcional como de ocio y de personalización del PC. Esto último no era algo que pudiéramos hacer al nivel ni con la simplicidad y seguridad de hoy en día.

Soy consciente de que Microsoft Plus no tendría hoy ningún sentido en su forma tradicional, pero creo que el gigante de Redmond podría considerar una adaptación de este a la época actual y sumarlo como complemento en actualizaciones anuales de Windows, centrándose en mejorar, por ejemplo, las posibilidades de personalización de dicho sistema operativo.

Imagen de portada generada con IA.