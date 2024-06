Perfect Dark funciona a 720p en Xbox Series X y reafirma los problemas del Unreal Engine 5

Perfect Dark fue uno de los juegos más importantes que vimos durante el evento Xbox Games Showcase, no solo porque supone la vuelta de una de las franquicias más queridas de Rare, sino también porque hizo gala de un acabado técnico espectacular gracias al uso del Unreal Engine 5.

Digital Foundry ha publicado un análisis técnico del tráiler que revela algunas claves importantes de este esperado juego, y la verdad es que su valoración no hace más que confirmar los problemas de rendimiento que tiene este motor gráfico y lo importante que es el reescalado para conseguir un buen nivel de fluidez.

Empezando por la resolución se estima que Perfect Dark funcionaba a entre 720p y 960p, y que gracias al reescalado alcanza una resolución final de 1440p. Esta baja resolución tiene sentido, ya que de otra forma sería imposible mover el juego a 60 FPS. Dicha tasa de fotogramas por segundo no es estable, y se producen caídas evidentes durante todo el vídeo.

No es el primer juego basado en el Unreal Engine 5 que funciona a una resolución tan baja para conseguir un buen nivel de fluidez, Lords of the Fallen utilizaba resolución dinámica que fluctuaba entre 1152p y 648p en modo rendimiento. Dicho modo es el que permitía alcanzar 60 FPS de media, pero estos tampoco se mantenían de manera estable.

Para la iluminación se ha utilizado Lumen, lo que significa que Perfect Dark hace gala de iluminación global en tiempo real, aunque esta no tiene aceleración por hardware, es decir, se ha utilizado la implementación por software de Lumen. Esto sugiere que la versión que mostraron fue la de Xbox Series X y no la de PC, aunque también podría tratarse de la versión para PC funcionando con los ajustes gráficos de la consola de Microsoft.

Perfect Dark todavía se encuentra en fase de desarrollo, así que cabe la posibilidad de que la cosa mejore y de que la versión final acabe ofreciendo una calidad gráfica y un rendimiento muy superiores a lo que hemos visto en este vídeo. Por otro lado, el Unreal Engine 5 también sigue recibiendo mejoras y optimizaciones que podrían convertirlo en un motor gráfico más asequible para la presente generación de consolas.

En otro orden de cosas tanto la ambientación como la calidad de la geometría rayan a un gran nivel en este tráiler. El cuidado por el detalle que se ha puesto en todos los elementos del juego se deja notar desde que arranca el vídeo, y consiguen, en conjunto, que Perfect Dark luzca realmente bien. Su lanzamiento se producirá en 2025 y llegará a Xbox Series X, Xbox Series S y PC.