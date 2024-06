Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXXV)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Qué es UEFI y por qué es tan importante en cualquier PC. UEFI es el primer programa que se ejecuta cuando arrancamos una computadora. Aunque no es un componente demasiado conocido por el gran público su importancia es crucial ya que tiene el objetivo de gestionar distintas configuraciones (básicas y avanzadas) que aseguran el correcto inicio del PC.

DOOM The Dark Ages, cinco importantes secretos que debes conocer. DOOM The Dark Ages fue anunciado la semana pasada durante el evento Xbox Games Showcase, y rápidamente se convirtió en uno de los juegos más importantes y más esperados del mismo. El vídeo de presentación que compartió id Software, desarrolladora de la franquicia que actualmente es propiedad de Bethesda (y esta de Microsoft), nos dejó gratamente sorprendidos.

DS7 E-TENSE 4×4, tormentas. La búsqueda de la distinción y la exclusividad en el mundo del motor muchas veces es una llamada a la nostalgia, a marcas o a modelos que han supuesto en algún momento de la historia de la automoción un hito estético importante. Este es el caso de la marca DS Automobiles, una marca del fabricante francés Citröen que rinde homenaje al mítico Citröen DS de 1955

Qué procesador necesito para cada tarjeta gráfica: guía actualizada a 2024. Comprar una tarjeta gráfica muy potente nos permitirá disfrutar de juegos exigentes con calidades máximas, y también nos dará acceso a tecnologías avanzadas que mejorarán nuestra experiencia. Sin embargo, debemos tener claro que el rendimiento de una tarjeta gráfica puede verse profundamente afectado por el procesador que estemos utilizando.

Ventiladores Corsair RS120 MAX, análisis. Hay vida más allá de la iluminación LED RGB en el mundo de la refrigeración, y los Corsair RS120 MAX son un claro ejemplo de ello. Estamos ante unos ventiladores de alto rendimiento en formato de 120 mm que se dirigen a usuarios exigentes que, por una razón u otra, prefieran las configuraciones sobrias y discretas sin efectos de iluminación.

Windows 11 Copilot+, esto es todo lo que puede hacer por ti. Windows 11 abre una nueva era en el mundo del PC con Copilot+, una tecnología que pone a la IA en el centro y que nos lleva de lleno a la segunda fase de la inteligencia artificial en sector PC. Esta nueva fase también coloca a la NPU (unidad de procesamiento neural) en una posición de gran importancia, ya que es el motor de hardware que hace posible dicha tecnología.

12 características que nos gustaría ver en Windows 12. Hace tiempo que comenzaron a aparecer los primeros rumores de Windows 12 una vez que Microsoft volvió a cambiar el cronograma de ingeniería en el desarrollo de sistemas, retomando un ciclo de lanzamiento de tres años para las versiones mayores de Windows. El modelo fue usado por otros como Windows 7 y se reforzaba con los conocidos ‘Service Pack’ que ahora Microsoft llama ‘Momentos’. Según ese calendario, este año tocaría nueva versión, pero hay algunas cuestiones que pensamos han llevado a Microsoft a retrasarlo.

Jabra Elite 10 Gen 2, análisis: más que una notable cancelación activa de ruido. Jabra ha mejorado en muy poco tiempo, menos de un año, los excelentes auriculares Elite 10 que tuvimos la oportunidad de analizar recientemente. En los Elite 10 Gen 2, Jabra incluye un nuevo estuche inteligente con Bluetooth LE Audio, mejoras en la percepción del sonido exterior cuando se está al aire libre y cancelación activa de ruido mejorada en frecuencias medias y bajas, así como otras características muy interesantes que veremos en este análisis.

Motorola Moto Buds+, análisis: calidad de sonido y comodidad para tus oídos. Motorola presentó hace unos meses sus nuevas propuestas de auriculares TWS, los Motorola Moto Buds y los Moto Buds+, estos últimos en colaboración con Bose y los que hemos tenido la oportunidad de probar. Os contamos un poco más sobre ellos.

Tarjeta gráfica integrada frente a tarjeta gráfica dedicada, ventajas y desventajas. Todos necesitamos contar con una tarjeta gráfica para poder utilizar nuestro PC, o nuestro portátil. Dicho componente es imprescindible porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, se ocupa de convertir todos los datos e información que recibe del procesador en información visual que será enviada al monitor, un dispositivo de salida que nos permitirá ver la interfaz del equipo y todas las interacciones que hagamos con el mismo.

Night Springs, un DLC de locura a la altura del genial Alan Wake 2. Night Springs es el primer DLC que ha recibido Alan Wake 2, uno de los mejores juegos de la presente generación, y también uno de los más avanzados a nivel técnico. Este DLC llegó hace casi un par de semanas, pero por una cuestión de tiempo no pude empezar a disfrutarlo hasta hace solo unos pocos días, por eso he tardado más de lo que me habría gustado en compartir mi opinión con vosotros.

Novedades VOD 25/24: ‘La Casa del Dragón’, guerra y culebrón. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, como ves, La Casa del Dragón está de regreso*, así que como tampoco hay mucho más que merezca la pena destacar…

Nintendo Switch tendrá una despedida por todo lo alto: Zelda, Mario, Donkey Kong, Metroid…

Hace tiempo ya que, lanzamientos destacados al margen, casi todas las noticias sobre Nintendo Switch giran en torno a su sucesora, la próxima consola de la gran N de la que sabemos muy poco: que saldrá en 2025 y para de contar, porque lo de Nintendo Switch 2 no parece probable que se concrete, a tenor de la historia de la compañía para con sus productos.

Galaxy S25, especificaciones, diseño, modelos, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos. El Galaxy S25 será presentado en algún momento del primer trimestre del año que viene, pero ya tenemos una gran cantidad de filtraciones y de informaciones bastante fiables que nos han permitido conocer muchas cosas sobre esta nueva generación de Samsung, y por ello he querido actualizar nuestro artículo especial dedicado a contaros todo lo que sabemos sobre los Galaxy S25.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: