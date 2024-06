Hace tiempo ya que, lanzamientos destacados al margen, casi todas las noticias sobre Nintendo Switch giran en torno a su sucesora, la próxima consola de la gran N de la que sabemos muy poco: que saldrá en 2025 y para de contar, porque lo de Nintendo Switch 2 no parece probable que se concrete, a tenor de la historia de la compañía para con sus productos.

Ahora bien, a pesar del no tan evidente, pero sí comprensible agotamiento a nivel tecnológico que acusa Nintendo Switch, la consola sigue teniendo mucho vida y la mejor prueba de ello es que no baja su precio. Añade a la ecuación un catálogo -esto lo más importante, que nadie se engañe- que por el tiempo que lleva el dispositivo en el mercado es impresionante a la fuerza y lo tienes.

Pero todo de termina y Nintendo Switch no va a ser una excepción. Lo que sí será es motivo de disfrute para sus usuarios, porque la híbrida tendrá una despedida por todo lo alto, según ha dado a conocer la compañía japonesa en el Nintendo Direct publicado esta semana y en el que se adelantaron los lanzamientos más destacados que recibirá la consola en la que se prevé que sea su última etapa.

Hay cosas ya vistas, sí, pero también juegos nuevos y de algunas de sus franquicias más potentes. Dejando a un lado lo que caiga de la parte de terceros, que será mucho, lo que acaba de caer o está a punto de hacerlo y cosas relacionadas (la semana que viene sale Luigi’s Mansion 2 HD, por ejemplo), estos son los cinco juegos de Nintendo que harán las delicias de los usuarios de Switch en los próximos meses.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

El lanzamiento más cercano en el tiempo y posiblemente el más sorprendente de todos es el de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un juego nuevo de la franquicia más laureada de Nintendo que además trae novedades muy, muy llamativas: se trata de una vuelta el estilo tradicional de perspectiva cenital, pero con una interesante vuelta de tuerca en lo que a las dimensiones se refiere… y con la mismísima princesa Zelda de protagonista. Saldrá a la venta el 26 de septiembre.

Super Mario Party: Jamboree

El segundo juego propio que presentará Nintendo para la segunda mitad del año será Super Mario Party: Jamboree, una nueva entrega de su clásico más casual que promete enganche y diversión para toda la familia, incluyendo más de 110 minijuegos en su haber, y los hay ya conocidos y nuevos. Saldrá a la venta el 17 de octubre.

Mario & Luigi: Conexión fraternal

A medio camino entre Mario Paper y los juegos de plataformas, los amantes de los títulos protagonizados por Mario (cabe recordar que este año han salido ya varios) y compañía encontrar én en Mario & Luigi: Conexión fraternal otra oportunidad de gozo, con un estilo ligeramente diferente. Saldrá a la venta el 7 de noviembre.

Donkey Kong Country Returns HD

Ya a principios del año que viene Nintendo recuperará para los usuarios de Switch Donkey Kong Country Returns HD, un título de Wii que no fue un gran éxito en su momento, pero que (sin alcanzar el nivel magistral del Donkey Kong Country: Tropical Freeze de Wii U, disponible en Switch desde hace un tiempo) vale mucho la pena para quienes gustan de hacer el mono en plena selva, plataformas mediante: Saldrá a la venta el 16 de enero.

Metroid Prime 4: Beyond

El colofón de estos anuncios lo pone el esperadísimo -y no es una forma hablar- Metroid Prime 4: Beyond, una nueva entrega de los Metroid en primera persona desarrollados por Retro Studios para GameCube y Wii que tantas alegrías nos dieron en su día. Habida cuenta de todo lo que ha salido para Nintendo Switch, la consola no podía tener mejor despedida. Saldrá a la venta… en 2025, si fecha concreta por el momento.