Steam confirma las fechas de sus rebajas de verano

Llega el verano y, con él, una de las acciones más queridas y temidas al mismo tiempo de Steam. Y es que hay poco indicadores más reconocibles de que hemos entrado en la estación más cálida del año que las rebajas de la tienda de Valve. Porque, sí, es cierto, en Steam siempre podemos encontrar títulos rebajados, en ocasiones incluso gratuitos, pero es indiscutible que la enorme cantidad de ofertas que se concentran tanto en la rebajas estivales como en las navideñas supera, por mucho, lo que podemos encontrar en cualquier otro momento del año.

Para que podamos ir preparándonos para lo que se avecina, Valve ya ha confirmado a través de Twitter las fechas de tan esperado evento, y lo cierto es que no tendremos que esperar casi nada, ya que las rebajas de verano de Steam se iniciarán el próximo jueves 27 de junio a las 19.00 (hora peninsular española) y se alargarán hasta el 11 de julio a la misma hora, es decir, dos semanas, en las que además de las ofertas, podemos esperar el resto de actividades comunes en estos eventos de la tienda.

De momento no hay adelanto alguno sobre las ofertas que tienen preparadas, si bien sí que se produjo ayer un pequeño avance, con la reducción en el precio de las Steam Deck con pantalla LCD. Un descuento que, en principio, se prolongará también hasta el 11 de julio, aunque dado que su producción ya cesó hace algunos meses y que Valve se está deshaciendo del stock restante, habrá que comprobar si la oferta se puede mantener durante todo el periodo o si, por el contrario, las unidades disponibles se agotan previamente.

Now that we’re past the summer solstice, it’s time for us to announce the Steam Summer Sale! Starting this Thursday at 10am Pacific, check out thousands of sunny discounts, a brand new set of (seagull!) stickers, new profile goodies, and the return of the cat.

— Steam (@Steam) June 24, 2024