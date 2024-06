Sony y Legendary han confirmado que la próxima película de Street Fighter estará lista para el primer trimestre de 2026, y que llegará primero a los cines. Será un estreno por todo lo alto que contará con la producción de Capcom, y Sony será la encargada de su distribución.

La película de Street Fighter será un film de acción real, lo que significa que contará con un reparto de actores que darán vida a los personajes más queridos de la franquicia. Con el paso de los años Capcom ha ido incorporando nuevos luchadores a la saga, así que todavía no está claro cuáles aparecerán en la película y cuáles se quedarán fuera. Street Fighter 6 es la entrega más reciente.

Lo más lógico es que la elección de los personajes dependa de la entrega del juego en la que se base la película. En el caso del film de 1994 la inspiración fue Street Fighter II Champion Edition, y en esa película pudimos ver a todos los personajes de dicho juego, aunque la presencia de algunos, como Dhalsim, fue bastante anecdótica, probablemente porque no contaban con el presupuesto para generar los efectos especiales que requería dicho personaje.

El argumento de la película todavía se desconoce, pero el hecho de que Capcom esté al frente de la producción es algo que me tranquiliza bastante, ya que no creo que la compañía japonesa esté dispuesta a dar luz verde a una película con una pobre ejecución que esté muy alejada de la franquicia original, algo que por desgracia lleva tiempo siendo tendencia en las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla.

Ahora mismo solo podemos esperar a ver con qué nos sorprenden Capcom y Sony. Mención especial merece el tema del reparto de actores, algo que ambas empresas deben cuidar al máximo porque, en este caso, los personajes de Street Fighter tienen una esencia y una personalidad muy marcada, y no sería buena idea introducir cambios radicales en este sentido.

Digo esto porque ya hemos visto la tendencia actual a la inclusión forzada y como esto ha acabado arruinando más de una película o serie. Es muy simple, si a cualquier fan de la franquicia nos hablan de Ryu o de Cammy, por poner dos ejemplos conocidos, los identificamos como un karateka japonés y como una agente británica rubia y de profundos ojos azules. Ya sabéis por dónde voy.

En el caso de la película original de 1994 la verdad es que fue algo muy curioso, porque a pesar de ser tan mala acabó teniendo su encanto. La vi en su momento en cines, y posteriormente he vuelto a verla más de una vez y siempre me he echado unas risas. Si no la has visto y eres fan de la franquicia dale una oportunidad.

Sony y Capcom no tienen un listón muy alto que superar con respecto al film de 1994, así que a poco que lo hagan mínimamente bien con esta nueva película de Street Fighter podrían conseguir algo digno. Veremos en que queda, aunque por si acaso prefiero mantener mis expectativas bajo mínimos.