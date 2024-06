Dicen que un déjà vu es un fallo en Matrix, aunque tendrían que decir que es un fallo en Windows 11. Y no, aunque tiene bastante sentido que lo hayas pensado, no estoy hablando de que los fallos en el sistema operativo de Microsoft sean frecuentes. Es decir, en otras muchas circunstancias sí que podría estar diciéndolo exactamente con esa intención, pero es que el caso que nos ocupa hoy es aún más… bueno, de momento vamos a dejarlo en que es más destacable.

Tras encontrar la referencia a este fallo, un fallo en una actualización de Windows 11, antes de empezar a escribir, he tenido la sensación de que ya había pasado por esto, de que había sido muy recientemente, y que además había un elemento coincidente. Por suerte no he tenido que devanarme el seso, y es que ha bastado con recordar mis publicaciones más recientes para acordarme de una noticia, titulada Otra actualización que rompe Windows 11, esto no acaba…, y que publiqué anteayer, para empezar a juntar las piezas.

En dicha noticia, por si no la leíste, te contábamos que una actualización de Windows 11 publicada esta misma semana estaba provocando fallos a algunos usuarios, y que Microsoft había decidido retirarla hasta identificar el problema y solucionarlo. Pues bien, la excelente noticia es que parece que finalmente se identificaron las causas del problema, la actualización KB5039302 ha sido reparada y, en consecuencia, ya estaría disponible de nuevo para todos los usuarios interesados en instalarla.

Todo muy bien, todo fenomenal, un buen tiempo de respuesta y un problema solucionado, ¿no? Pues parece que, en realidad, no ya que, según leemos en WindowsLatest, la actualización KB5039302 de Windows 11 tiene un segundo problema que puede inutilizar la barra de tareas. En concreto, los equipos afectados por este segundo fallo de una misma actualización, son aquellos que emplean las ediciones N del sistema operativo, así como aquellos en los que se haya desactivado «Características multimedia» desde la configuración de Características de Windows.

En tales casos, tras instalar la actualización la barra de tareas puede dejar de responder a las interacciones del usuario, dificultando de este modo el trabajo normal con Windows 11. De momento, la única solución ofrecida por los de Redmond es activar las ya citadas «Características multimedia»… antes de instalar la actualización, claro, pues de lo contrario podría ser tarde. La otra opción es, claro, saltarse esta actualización, que visto lo visto, casi apunta a ser lo más sensato.