Circle to Search sigue creciendo en funciones

Pocas funciones han experimentado, en poco tiempo, una acogida y un crecimiento similar al de Circle to Search. Y es que apenas ha cumplido los seis meses, y ya se ha convertido en una de las funciones más destacables de Android, si bien a este respecto debemos recordar que, al menos de momento, solo está disponible para los dispositivos Pixel de las últimas generaciones, así como los de Samsung que tienen acceso a Galaxy AI, el conjunto de funciones de inteligencia artificial propio de la tecnológica coreana, para el que ha contado con la colaboración de Google.

Recordemos que Circle to Search debutó en los Samsung Galaxy S24 y en la Pixel Feature Drop de enero de este año, y que su única función inicial era, como bien indica su nombre, el poder trazar un círculo en la pantalla (aunque, en realidad, también pueden emplearse otras formas geométricas), y que el sistema realice una búsqueda online para identificar aquello que hemos seleccionado. Una función parecida a lo que ofrece Google Lens, pero con la ventaja de que, al estar integrada en el sistema operativo, podemos invocarla en cualquier momento y desde cualquier lugar (es decir, en cualquier app y también en cualquier pantalla del sistema operativo).

Por sí misma, esta función ya hace que la herramienta resulte de lo más útil en multitud de situaciones, pero es que durante estos meses no hemos dejado de saber de nuevas funciones que se han ido sumando, o que lo harán próximamente, extendiendo por lo tanto su utilidad. En un repaso rápido, a finales de marzo supimos que Circle to Search también ofrecerá funciones de traducción de textos, en abril se filtró que la herramienta también nos permitirá compartir aquello que hemos seleccionado, y en el Google I/O 2024 nos mostraron que Circle to Search ahora también es capaz de resolver problemas matemáticos.

Todo apunta, claro, a que la compañía está encantada con todas las posibilidades que ofrece esta herramienta y que, en consecuencia, siguen trabajando para dotarla de más funciones. Y el último ejemplo de ello lo encontramos en Android Authority, donde han detectado que Circle to Search próximamente también permitirá la lectura de códigos QR y códigos de barras. Esta función todavía no está activa, pero ha sido localizada al analizar la versión v15.19.45.29.arm64 beta de la app de Google.

Son múltiples los casos en los que poder leer un «bidi» de una imagen que no está capturando la cámara en vivo puede resultar tremendamente práctico. Por ejemplo, al recibir uno de estos códigos a través de un email o desde una página web, y también para aquellos que podamos haber fotografiado en el pasado. Y la buena noticia es que, según podemos leer en dicho medio, su desarrollo parece encontrarse ya bastante avanzado, por lo que es posible que no tengamos que esperar demasiado tiempo hasta su debut… ¿quizá en el evento de Google en agosto?