Sony firma el principio del fin del Blu-ray

Los más jóvenes no lo recordarán, pero entre mitades y finales de la primera década de este siglo vivimos un duro enfrentamiento entre Blu-Ray y HD-DVD, los dos formatos de soporte óptico que competían por convertirse en el sucesor de exitoso DVD. Entre 2005 y 2008 los dos bandos se esforzaron en demostrar que el suyo era el mejor formato, y solo tras el movimiento de varios estudios hacia el formato apoyado por Sony, se declaró a Blu-ray como ganador del enfrentamiento.

Sin embargo, ya en aquellos tiempos se empezaba a dar una conversación, sobre el recorrido a futuro del soporte físico, sobre si el formato ganador llegaría a reinar y, más aún, si llegaría a tener un sucesor. La distribución digital ya había empezado a ganar bastante presencia en algunos mercados, como el musical, Steam ya llevaba algunos años creciendo, y todo apuntaba a un medio plazo en el que íbamos a vivir una importante evolución en este sentido. Y eso que todavía faltaban por llegar los servicios de suscripción.

En los 16 años que han transcurrido desde entonces todo ha cambiado, la distribución digital ha arrasado en muchos de dichos mercados, y la presencia del soporte óptico es cada vez más testimonial. Así, la semana pasada nos llegaba el rumor de que la próxima Xbox podría ser exclusivamente digital, y algunos analistas señalaban que Sony podría seguir el mismo camino no con la próxima generación, pero sí con la siguiente. Y ahora tenemos más razones que nunca para pensarlo.

Según podemos leer en The Mainichi (en japonés), Sony va a reducir sustancialmente la plantilla de trabajadores de su planta de producción de Blu-ray en Tagajo, Japón. Sus planes, para el centro que cuenta con alrededor de 670 empleados, pasan por el despido de 250 de ellos, más la incentivación de jubilaciones anticipadas a los más veteranos. Así, en función de la cantidad de trabajadores que puedan acogerse a estos planes, sumados a los que serán despedidos en cualquier caso, hablamos de una reducción que podría llegar a acercarse al 50%.

Durante la vigencia de la generación actual de la consola de Sony, la distribución de juegos en formato físico para la misma seguirá siendo uno de los principales mercados para el Blu-ray, pero si los planes de Microsoft se confirman y Sony decide replicar estos planes con la futura PlayStation, y a estas alturas todavía no es descartable, es seguro que veamos un nuevo y masivo recorte en la producción de Blu-ray. Pero es que, incluso si no es así, los analistas estiman que el 80% de los juegos de PlayStation 5 que se venderán este 2024 no tendrán soporte físico.