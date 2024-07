Este Windows 11 es casi perfecto: sin telemetría, libre de bloatware, sin Defender ni Edge y sin limitaciones de hardware

Es muy curioso que China haya tenido que decir a Microsoft los cambios que debía hacer para conseguir un Windows 11 perfecto, pero así ha sido. Lamentablemente esta versión «perfecta» estaba limitada a uso gubernamental en China, lo que significa que no se podía acceder a ella de ninguna manera, al menos hasta ahora, porque se acaba de filtrar en Internet.

La versión filtrada se conoce como Windows 11 China Government Edition, y es una versión del conocido sistema operativo de Microsoft con cambios muy importantes que, como dije al principio de este artículo, lo convierten en un sistema operativo casi perfecto, ya que:

Está confirmado que esta versión tiene un consumo de recursos mucho más bajo, y que funciona mejor en PCs que tengan unas especificaciones modestas y una menor cantidad de memoria. Es una opción muy interesante, sobre todo porque posiciona en un punto mucho más equilibrado y racional que otras versiones modificadas de Windows 11, como AtlasOS, por ejemplo, que lo lleva todo al extremo y esto lo aleja del perfil de usuario medio.

Microsoft Windows 11 Government Edition. A version that is maximally debloated with all telemetry and Microsoft apps removed as well as no hardware restrictions that are present in the retail version. Just as God intended.#Microsoft #Windows11 #privacy pic.twitter.com/EAT2ADvDEq

— Andy Kirby (@Andy__Kirby) June 27, 2024