Microsoft rediseña la app «Tiempo» en Windows 11 para meter anuncios

Windows 11 ha ido sumando cada vez más anuncios, y esto le ha costado fuertes críticas por parte de los usuarios, que no terminan de entender cómo es posible que un sistema operativo de pago tenga que recurrir al uso de publicidad. La frustración es comprensible, aunque por suerte es posible acabar con la publicidad en Windows 11 si sabemos dónde tenemos que tocar.

El caso es que a pesar de todas las opiniones negativas que está recibiendo Microsoft por el uso excesivo de anuncios en Windows 11, y también en algunas de sus aplicaciones, la compañía no tiene pensado parar. Hace poco el gigante anunció un importante rediseño de la aplicación «Tiempo» para dicho sistema operativo, y por desgracia esta vino acompañada de una buena dosis de publicidad.

Ese nuevo diseño tiene un estilo más propio de lo que conocemos como «Fluent Design», y la verdad es que queda bien y encaja a la perfección con Windows 11. Microsoft ha hecho muchas cosas bien, y ha dado forma a una interfaz sencilla e intuitiva que nos permite cambiar en unos pocos clics cosas tan importantes como la unidad de medida de la temperatura y el modo oscuro.

Por desgracia Microsoft ha empañado todo ese buen trabajo al recurrir de nuevo a la publicidad. La nueva aplicación «Tiempo» muestra anuncios en la parte derecha que se integran demasiado bien con el diseño de la aplicación, lo que hace que queden disimulados y que esto pueda llevar a los usuarios con menos experiencia a hacer clic en ellos sin querer.

Sin duda, aunque ya no es el futuro, es también el presente. Está claro que Microsoft va a seguir apostando por utilizar anuncios en su sistema operativo y en sus principales aplicaciones, y ya no solo para promocionar sus propios servicios y herramientas de software, sino también para mostrar publicidad de terceros al estilo más clásico.

Como os he dicho al principio de este artículo en Windows 11 podemos eliminar toda esa publicidad de una manera bastante rápida y sencilla, pero con las aplicaciones es harina de otro costal. En estos casos tendremos que pasar por el aro o que buscar una nueva aplicación sin publicidad que nos permita sustituir a la anterior.

Puede que estés pensando que la cosa no es para tanto, pero la verdad es que el asunto está pasando de castaño a oscuro, porque a día de hoy Windows 11 puede mostrar anuncios en una gran cantidad de secciones, incluyendo desde el explorador de archivos hasta la pantalla de bloqueo, pasando por el menú de inicio y otras aplicaciones muy utilizadas, como OneDrive.

Con todo esto en mente creo que es lógico que se me ocurriera sugerir la posibilidad de un Windows 11 gratis con publicidad, aunque en realidad Microsoft no lo necesita, ya que puede permitirse el lujo de cobrar por un Windows 11 cargado de anuncios.

Microsoft has begun rolling out a major update to the Weather app. Don’t worry, your favorite ads are still there! Better yet, you’ll now get even more! pic.twitter.com/lJtsFyDLSm

— ChangeWindows (@ChangeWindows) June 29, 2024