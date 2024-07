Posibles requisitos de DOOM The Dark Ages

Los requisitos de DOOM The Dark Ages todavía no han sido confirmados, pero sabemos que este juego está siendo desarrollado para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, así que tenemos claro que la base mínima a nivel de hardware será Xbox Series S, una consola que equivale a un PC de gama baja y cuyas especificaciones nos permiten tener claro qué equipo necesitaremos para moverlo en dicha plataforma.

DOOM The Dark Ages será exclusivo de la presente generación de consolas y de PC, y gracias a ello va a dar un salto importante a nivel técnico. Esto quedó claro en el primero vídeo con escenas de juego real que mostró id Software, desarrolladora del título. La base de este juego será el motor gráfico id Tech 8, que sucede al id Tech 7 utilizado en DOOM Eternal.

Esta nueva entrega tendrá unos escenarios mucho más abiertos y dinámicos, eliminará el sistema de enemigos distribuidos en zonas tipo arena, que quedaban bloqueadas hasta que acabamos con todos ellos, y traerá importantes cambios en la jugabilidad que lo acercarán más a la esencia clásica de la franquicia, pero introduciendo a su vez innovaciones que lo harán mucho más interesante y fresco.

Requisitos estimados de DOOM The Dark Ages

Tened en cuenta que los requisitos que vamos a ver son una estimación que parte de esa base técnica mínima que tendrá DOOM The Dark Ages, la consola Xbox Series S. Estos requisitos no están confirmados, y por lo tanto podrían no corresponderse literalmente con los requisitos finales. Con todo, estoy convencido de que serán suficiente para mover el juego en las respectivas resoluciones y calidades que indico.

Nivel mínimo

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 6700 o Ryzen 5 2500X.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 con o Radeon RX 5500 XT con 6 GB o más de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre. Unidad SSD requerida.

Esta configuración debería ser suficiente para jugarlo en 1080p con calidad baja y texturas en calidad media manteniendo una fluidez aceptable.

Nivel recomendado

Windows 11 de 64 bits.

Procesador Core i7-8700 o Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER o Radeon RX 6650 XT.

100 GB de espacio libre. Unidad SSD requerida.

Con este equipo deberíamos poder jugarlo en 1080p con calidad muy alta o máxima y mantener 60 FPS o más totalmente estables.

Nivel óptimo

Windows 11 de 64 bits.

Procesador Core i5-12600K o Ryzen 5 7600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 4070 SUPER o Radeon RX 7900 GRE.

100 GB de espacio libre. Unidad SSD requerida.

Esta podría ser la configuración óptima para mover el juego en resolución 4K con calidad máxima y disfrutar de una fluidez total, siempre que la optimización esté a la altura de lo que ha demostrado id Software en entregas anteriores.

DOOM The Dark Ages llegará en algún momento de 2025. Todavía no tenemos una fecha concreta, pero lo más probable es que se vaya a la segunda mitad de dicho año.