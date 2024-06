DOOM The Dark Ages fue anunciado la semana pasada durante el evento Xbox Games Showcase, y rápidamente se convirtió en uno de los juegos más importantes y más esperados del mismo. El vídeo de presentación que compartió id Software, desarrolladora de la franquicia que actualmente es propiedad de Bethesda (y esta de Microsoft), nos dejó gratamente sorprendidos.

Lo más importante de los vídeos de presentación de juegos no es tanto lo que muestran sino aquello que no es tan evidente, pero que podemos sacar en claro al hacer un análisis a fondo. Para ello es necesario conocer de verdad el juego o la franquicia en concreto, y tener un buen ojo crítico que nos permita sacar conclusiones claras y debidamente fundadas del contenido que tenemos delante.

Como sabrán nuestros lectores habituales DOOM es uno de mis juegos favoritos, y puedo decir con orgullo que conozco bastantes cosas sobre la franquicia, ya que soy seguidor de la misma desde que debutó en PC a principios de los años noventa. Partiendo de mi pasión por la franquicia, y de mis conocimientos técnicos en el mundo de los videojuegos, he analizado a fondo el tráiler de DOOM The Dark Ages y he extraído cinco claves importantes que hoy quiero compartir con vosotros.

1.- DOOM The Dark Ages cambia completamente la jugabilidad

Y sin duda va a ser uno de los cambios que más debate va a generar. DOOM The Dark Ages mantendrá la apuesta por la acción frenética, eso está claro, pero al mismo tiempo introduce nuevos elementos que la enriquecen y que se alejan de lo que vimos en DOOM Eternal. Esta entrega giraba alrededor de las conocidas como «glory kills», que eran los movimientos de ejecución que podíamos realizar cuando hacíamos suficiente daño a nuestros enemigos.

Esos movimientos de ejecución eran importantes porque nos daban un momento de respiro, y porque nos permitían conseguir munición, curación e incluso piezas de armadura si el enemigo ejecutado estaba ardiendo. Saber coordinar y realizar en el momento preciso esas ejecuciones era fundamental para progresar en el juego, y para mantener nuestros niveles de salud y munición.

En el tráiler de DOOM The Dark Ages no hemos visto ningún movimiento de ejecución, lo que significa que esta entrega podría volver al clásico sistema de botiquines y munición repartidos por el mapa, que era el concepto del DOOM original. Por otro lado la inclusión de un escudo añade un toque más defensivo a la jugabilidad, y lo mismo podemos decir de la montura que aparece en el vídeo, una especie de dragón que añadirá algo más de variedad al desarrollo.

2.- Técnicamente supone un salto enorme frente a las entregas anteriores

DOOM The Dark Ages será un juego exclusivo de la presente generación de consolas, lo que permitirá superar los límites que DOOM Eternal tuvo que asumir para poder llegar a PS4 y Xbox One. Esto se deja notar en todos los aspectos del vídeo de presentación, donde tenemos una geometría muy mejorada que incrementa enormemente el nivel de detalle tanto del modelado de enemigos y de objetos como de los escenarios.

La distancia de visión también se ha mejorado en gran medida, y la cantidad de enemigos que pueden aparecer de forma simultánea en la pantalla parece haber incrementado sustancialmente. Los efectos de luces y sombras, así como los humo y partículas, presentan un mayor nivel de realismo, y hasta los desmembramientos se han potenciando y mejorado.

Puedo decir con total confianza que DOOM The Dark Ages es uno de los juegos que más y mejor representan el salto técnico que representan las consolas de la generación actual, y sin tener que renunciar a un buen nivel de fluidez, ya que el tráiler deja claro también que este se mueve a una tasa de 60 fotogramas por segundo, que es el mínimo ideal para jugar a un título como este.

3.- La amplitud y el dinamismo de los escenarios es impresionante

Y como es lógico es consecuencia del salto generacional. Al ser un título exclusivo de la presente generación de consolas DOOM The Dark Ages ha sido desarrollado sobre la base de un hardware mucho más potente, tanto a nivel de CPU como de GPU. El equipo de id Software tuvo disponible más memoria unificada, y pudo utilizar desde cero las ventajas propias un SSD de alto rendimiento.

Esto se deja notar en la amplitud de los escenarios. Atrás queda ese enfoque pasillero y altamente limitado de los escenarios que vimos en DOOM 2016 y DOOM Eternal, ahora tenemos mapas mucho más grandes que podemos recorrer con mayor libertad y sin las restricciones propias de esas dos entregas.

Las transiciones al recorrer el mapa a gran velocidad son perfectas, algo que habría sido imposible sin un desarrollo basado en un SSD, clave para que el motor gráfico pueda hacer streaming de assets de ese nivel de calidad con mapas tan grandes sin problemas de rendimiento. Esto ya lo vimos en juegos anteriores, Cyberpunk 2077 es uno de los mejores ejemplos, ya que era un desastre cargado de popping y parones en PS4 y Xbox One, y sin embargo funciona como la seda con un SSD en PS5 y Xbox Series X-Series S.

4.- Adiós al diseño tipo arenas: DOOM The Dark Ages se acerca más al original

Personalmente esta fue una de las cosas que menos me gustó en las entregas anteriores de DOOM. Entiendo que por las limitaciones técnicas que tenían PS4 y Xbox One el desarrollo tipo arenas era necesario para poder ofrecer una buena fluidez y una alta calidad gráfica, pero rompía la esencia del DOOM original y hacía que el desarrollo acabase siendo demasiado monótono y poco sorprendente.

La gracia que tenía el DOOM original era que podías avanzar a tu ritmo y que no sabías cuándo ni de dónde podían venirte los enemigos. Con el modelo de arenas y los nidos sangrientos este encanto desaparecía, ya que estabas limitado a un espacio del que no podías salir hasta que acabases con todos los enemigos de esa zona en concreto, y eso se repetía una y otra vez. Precisamente este enfoque es el que ha hecho que no vuelva a rejugar DOOM 2016 y DOOM Eternal.

Con DOOM The Dark Ages parece que todo esto ha quedado atrás, ya que vemos al Slayer recorrer los mapas con total libertad mientras va destrozando enemigos sin detenerse, y sin nada que le impida avanzar ni le obligue a acabar primero con todos los enemigos de la zona. Si esto se mantiene en la versión final del juego creo que será un paso en la dirección correcta por parte de id Software.

5.- Parece que utilizará trazado de rayos

No es algo que os pueda asegurar porque todavía es muy pronto y solo tengo un tráiler a mano para valorar este tema, pero hay secuencias en las que se aprecian reflejos que no se pueden conseguir con las clásicas técnicas de reflejos de espacio de pantalla o con cube maps. En este sentido destacan por ejemplo los reflejos que aparecen sobre la escopeta de doble cañón en el momento en el que el Slayer la consigue.

En cuanto al trazado de rayos aplicado a iluminación y sombras debo decir que no veo nada que me haga pensar que este podría aplicarse también a esos dos elementos del juego, pero esto no significa que debamos descartarlo por completo, ya que el vídeo que hemos visto no representa el estado final de desarrollo, sino únicamente una etapa del mismo, lo que significa que podrían producirse cambios de mayor o menor calado.

Con todo, viendo el nivel técnico que ha dado id Software a DOOM The Dark Ages creo que es poco probable que este juego vaya a utilizar trazado de rayos completo, y en caso de hacerlo este estaría limitado a PC por una cuestión de potencia, ya que esta tecnología consume muchos recursos y esto aumenta en función de la calidad y la complejidad de cada juego en cuestión.