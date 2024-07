CMF by Nothing se atreve a innovar con su nuevo smartwatch

CMF by Nothing es la submarca de la compañía fundada por Carl Pei que se dedica al desarrollo y lanzamiento de productos económicos. Hace poco tuvimos la oportunidad de conocer su primer smartphone el Nothing CMF Phone (1), y hoy tenemos nueva información sobre su próximo proyecto, un reloj inteligente que incorpora un concepto verdaderamente innovador.

Cuando compramos un reloj inteligente este tiene un diseño determinado tanto en la esfera como en el frontal de la misma, donde encontramos la pantalla y los biseles de la misma. CMF by Nothing quiere cambiar esto con su nuevo smartwatch, un dispositivo que nos permitirá personalizar los biseles de la zona de la pantalla con accesorios muy fáciles de utilizar.

La imagen que han compartido en redes sociales sugiere que esos accesorios para personalizar los biseles de la pantalla estarán imantados, lo que significa que se podrán instalar y retirar de una manera muy sencilla. El reloj inteligente que lanzará CMF by Nothing con este nuevo diseño se llamará Watch Pro, y también sabemos que tendrá una esfera redondeada y que estará fabricado en aluminio, un material ligero y resistente.

Hace unos días la compañía también mostró algunas de las esferas de pantalla que podremos utilizar con este nuevo reloj inteligente, aunque todavía no ha dado detalles sobre su configuración a nivel de hardware. El diseño del Watch Pro 2 se aleja del formato rectangular que vimos en el modelo original, así que puede que también apueste por una configuración más potente a nivel de hardware, lo que podría redundar en un aumento del precio de venta.

En cualquier caso no creo que CMF by Nothing vaya a superar la barrera de los 100 dólares-euros con este nuevo reloj inteligente. Ahora mismo el Watch Pro está disponible en oferta por solo 69 euros, así que os podéis hacer una idea de la posición que ocupa en el mercado y de los dispositivos con los que compite. Es un reloj inteligente muy económico, pero a pesar de todo cuenta con una pantalla AMOLED, tiene GPS y Android como sistema operativo.

El lanzamiento del Watch Pro 2 se producirá el 8 de julio, fecha en la que puede que también veamos el nuevo smartphone económico de la compañía. Cuando se produzca dicha presentación conoceremos todos los detalles de este nuevo reloj inteligente, y tendremos sus especificaciones completas a nivel de hardware. El mercado de los smartwatches se está volviendo cada vez más competitivo, y esto es positivo, porque nos permite encontrar productos cada vez más completos a precios más bajos.