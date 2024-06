Nothing CMF Phone (1), especificaciones y precio

El Nothing CMF Phone (1) es un smartphone de gama media económico con el que Nothing ampliará mercado a través de una submarca. Su lanzamiento se producirá dentro de unas semanas, aunque todavía no tenemos claro si se producirá a nivel internacional o si por el contrario estará limitado a algunos países concretos. Gracias a una filtración tenemos nueva información.

A nivel de diseño tenemos una estética que se aleja de otros terminales de Nothing, y esto es positivo porque permite a la compañía diferenciar al Nothing CMF Phone (1) de los otros productos que comercializa dentro de su marca principal. Como podemos ver en la imagen de portada no hay ni rastro del sistema de iluminación LED Glyph, y la parte trasera adopta un color naranja intenso que también se aleja del acabado más elegante y sobrio de los otros terminales que ha lanzado Nothing.

El espacio dedicado a las cámaras tiene forma ovalada y sus dos lentes aparecen colocadas en vertical. En la parte central tenemos elementos decorativos en color rojo, y también se aprecian detalles diferenciadores en la parte inferior. La imagen también nos permite apreciar un acabado rugoso en la parte trasera.

Especificaciones del Nothing CMF Phone (1)

Pantalla de 6,7 pulgadas con panel AMOLED, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC MediaTek Dimensity 7300.

6 GB de RAM u 8 GB de RAM, según versión.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Lente principal de 50 MP, sensor de profundidad como lente secundaria.

Cámara frontal de 16 MP.

Lector de huellas dactilares integrado.

Ranura para microSD de hasta 2 TB.

Batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida de 33 vatios.

Android 14 como sistema operativo.

Esa configuración es modesta pero perfectamente funcional. La única nota realmente negativa a mi juicio está en las cámaras traseras, ya que este smartphone viene con una configuración tan básica que la cámara secundaria es un simple sensor de profundidad, es decir, no tiene ni siquiera una gran angular.

Esto es un problema, porque otros terminales lo superan a nivel de hardware y tienen un precio muy interesante. Podría poner muchos ejemplos, pero uno de los más interesantes es el Xiaomi Redmi Note 13, que cuesta 182,95 euros y tiene un Snapdragon 695, pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas FHD+ con tasa de refresco de 120 Hz, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una configuración de cámaras tres cámaras traseras, una principal de 108 MP, una gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP.

Precio y fecha de lanzamiento

Como dije al principio del artículo el Nothing CMF Phone (1) llegará al mercado en las próximas semanas, aunque puede que tras esta filtración se aceleren los planes de lanzamiento y que acabe llegando antes de terminar el mes de julio.

En cuanto al precio, este smartphone estará disponible en dos versiones. La más barata tendrá 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y su precio será de 180 euros al cambio. La versión con 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento tendrá un precio aproximado de 200 euros, también al cambio. Tened en cuenta que esos precios no incluyen impuestos.