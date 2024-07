La historia del HomePod, el altavoz inteligente de tamaño completo de Apple, es un tanto sorprendente. Lanzado al mercado en 2018, en sus tres primeros años de vida nunca experimentó evolución alguna, y unos meses después de que los de Cupertino presentaran su versión reducida, el HomePod Mini, el modelo original fue discretamente descatalogado, Apple liquidó las unidades que tenía en stock y, de un día para otro, el altavoz desapareció de su web, pensábamos que para siempre.

Sin embargo, alrededor de un año y medio después se filtró que Apple estaba preparando una nueva versión del altavoz, y esto se confirmó a principios del año pasado, con el sorprendente renacer del HomePod. Ahora bien, parece que los planes de Apple no terminaban ahí, ni mucho menos. Muy al contrario, unos meses después tuvimos noticia (no oficial, obviamente), por primera vez, de que la compañía ya estaba trabajando en una futura versión que incorporará una pantalla táctil, y poco después afloró algo más de información al respecto. Esto fue a finales del año pasado y, eso sí, desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias al respecto.

Esto ha cambiado, sin embargo, tras los hallazgos de MacRumors, que apuntan a la llegada del nuevo HomePod con pantalla táctil, así como a un nuevo dispositivo denominado HomeAccessory17,1, algo que viene a confirmar un rumor que ya empezamos a escuchar el año pasado, y que señala que Apple ha decidido reforzar su presencia en el mercado de los dispositivos de hogar inteligente conectado, algo para lo que hasta ahora su oferta ha sido un tanto limitada.

Un aspecto interesante del nuevo dispositivo, y que podría replicarse también en el HomePod con pantalla, lo encontramos en el 17,1 del HomeAccessory, pues es una referencia a que estará motorizado por el SoC Apple A18, es decir, el que encontraremos en los futuros iPhone 16. Y esto resulta más importante de lo que pudiera parecer en un primer momento. ¿Por qué? Pues porque, junto con el A17 Pro, será el único SoC de la serie A compatible con Apple Intelligence.

Por otra parte, entre los hallazgos hechos por MacRumors, también se encuentran referencias a dos nuevos modelos de Apple TV, que vendrían a darle el relevo a los presentados por Apple en octubre de 2022. Ahora, claro, la gran duda es para cuándo está previsto el lanzamiento de todos estos nuevos dispositivos, pero a falta de más información, o de que se produzca alguna filtración, todo indica que se producirá entre el segundo semestre de este año y los primeros cuatro meses del año que viene.