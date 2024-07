Galaxy AI ofrecerá traducción en tiempo real en WhatsApp

Samsumg, al igual que otros fabricantes, ha puesto el punto de mira en la inteligencia artificial, en su caso con Galaxy AI, con el modelo que también hemos visto en otras tecnológicas como Google, y mucho más recientemente con Apple, y que como ya sabes consiste no tanto en ofrecer una gran capacidad de cómputo especializada, como en desarrollar funciones basadas en esta tecnología y que puedan resultar especialmente útiles para sus usuarios.

En este caso, además, Samsung juega con una cierta ventaja, y es que en el contexto de la buena relación que vemos que tiene con Google, puede integrar en Galaxy AI tanto sus propias funciones como las que han desarrollado los del buscador y que solo están disponibles en una muy contada selección de dispositivos, con sus propios Pixel entre ellos. Esta colaboración, de hecho, ocasionó incluso que algunas funciones propias de Google vieran la luz antes en dispositivos de Samsung que en los propios Pixel,

Reconozco que me genera bastante intriga esta colaboración, y que Google no se haya reservado estas funciones en exclusiva para sus Pixel, pero siempre es de agradecer ver colaboraciones, en vez de enfrentamientos, por lo que lo encuentro positivo. Ahora bien, la tecnológica coreana no se limita a emplear las funciones de IA de Google, como indicaba anteriormente también desarrolla las suyas propias y, por lo que podemos leer en 9to5Google, parece que están preparando una novedad de lo más interesante.

Las funciones de traducción instantánea se encuentran en la lista de las que más están proliferando y, en este sentido, Samsung está trabajando para que Galaxy AI incluya traducción en tiempo real en WhatsApp. Y, aunque todavía no es mucho lo que se sabe al respecto, podemos imaginar que la traducción se efectuará, de manera automática, cada vez que se envía y recibe un mensaje, permitiendo de este modo mantener conversaciones de texto a dos personas que no hablan el mismo idioma.

El mismo filtrador que ha averiguado esto, afirma que la traducción en tiempo real de Galaxy AI podría llegar también a Google Meet y a WeChat, lo que nos hace preguntarnos si Samsung estará trabajando mano a mano con las empresas responsables de dichos servicios o si, por el contrario, lo que está preparando es un traductor de texto universal en tiempo real y que, por lo tanto, con pequeños ajustes en el propio sistema operativo pueda ser implementado en cualquier servicio de mensajería instantánea mediante texto. De ser así, Samsung podría apuntarse un gran tanto.

Mañana mismo, en el Galaxy Unpacked 2024 de verano, esperamos algunas novedades en relación con Galaxy AI y, aunque las apuestas señalan que serán las funciones que Google ha preparado para el lanzamiento de los Pixel 9, no debemos descartar que Samsung también presente funciones propias.