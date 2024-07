Microsoft: «No necesitas una Xbox para jugar a Xbox»

Las dudas sobre el futuro de Xbox han estado bastante presentes desde hace ya algún tiempo. Recordemos que el pasado mes de febrero, en una edición especial del podcast oficial de la plataforma, el propio Phil Spencer confirmó, públicamente, que habrá una próxima generación de la consola, poco después de haberlo hecho de puertas para dentro, en un email que envió a los trabajadores de la división de juegos de Microsoft. Y sí, es importante que hiciera esa aclaración, pero eso ya nos da buena cuenta del contexto en aquel momento. Por ponerlo más claro, no nos imaginamos a alguien de Sony teniendo que confirmar, públicamente, que habrá una PlayStation 6, todos lo damos por seguro.

Xbox, como consola, tocó techo con su segunda generación, la aún muy recordada y querida Xbox 360, que sí que logró poner contra las cuerdas a su rival de Sony en aquella generación, PlayStation 3. Sin embargo, el cúmulo de malas decisiones tomadas con Xbox One sumió a la consola de los de Redmond en un agujero del que la propia compañía reconoce que todavía no ha podido salir. Y es que, pese a que en rendimiento Xbox Series X está por encima de PlayStation 5, la consola de Sony ha vuelto a ganar la guerra de consolas en esta generación.

A día de hoy, no obstante, parece que los planes para la futura generación son bastante ilusionantes, con un modelo de sobremesa que podría suponer un enorme salto tecnológico (aunque, eso sí, sin unidad óptica), acompañado de una muy rumoreada y no menos esperada portátil. Ahora bien, probablemente el movimiento más inteligente, por parte de Microsoft, pasa por hacer que Xbox sea ubicua… aunque esto suponga renunciar a la consola en su forma física.

Hace unos días te contábamos que Xbox Cloud llegaba a los Amazon Fire TV Sticks, unos dispositivos superventas y que, por lo tanto, extienden el alcance de la plataforma de una manera excepcional. Pues bien, ahora Microsoft ha publicado un vídeo promocional en el que podemos escuchar «You don’t need an Xbox to play Xbox«. Una frase que dicha por cualquier otro sería un eficaz gancho comercial, pero que firmada por los de Redmond nos confirman, más allá de toda duda razonable, la apuesta por hacer que su consola deje de ser (al menos exclusivamente) un dispositivo, para convertirse en un servicio.

Con la compra de múltiples estudios y distribuidoras, especialmente de Zenimax y más recientemente de Activision Blizzard King, Microsoft se ha hecho con un excelente catálogo de juegos, que ahora puede llevar a Game Pass con más facilidad que nunca, y la opción de pagar una cuota mensual por los títulos y la plataforma de juego en la nube, se va haciendo atractiva para más personas a medida que puede acceder a la misma desde más lugares. Y aunque la próxima generación todavía estará protagonizada por consolas, parece probable que la modalidad d servicios sea la que protagonice, al menos en un frente, su siguiente evolución.