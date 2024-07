Intel Core Ultra 9 285K frente a Ryzen 9 9950X, las primeras pruebas arrojan un ganador claro

Las primeras pruebas de rendimiento fiables que se han filtrado indican que tanto el Core Ultra 9 285K, próximo procesador tope de gama de Intel para el mercado de consumo general, como el Ryzen 9 9950X, que será su rival directo por parte de AMD en dicho mercado, van a ofrecer una mejora significativa frente a la generación anterior.

Esas pruebas también nos han dado la oportunidad de enfrentar al Core Ultra 9 285K y al Ryzen 9 9950X, y de momento tenemos un claro ganador, el Ryzen 9 9950X. En Cinebench R23 el Core Ultra 9 285K consigue una puntuación en monohilo de 2.323 puntos, superando con ello los 2.255 puntos del Intel Core i9-13900K y los 2.016 puntos del Ryzen 9 7950X.

En multihilo también gana a ambos procesadores con sus 39.454 puntos, cifra que no queda muy lejos del Ryzen 9 7950X. Si miramos los resultados que tenemos en Cinebench 2024 vemos que el Core Ultra 9 285K consigue 2.461 puntos en multihilo, y el Ryzen 9 9950X alcanza los logra 2.675 puntos. Esto nos deja una victoria ajustada pero clara a favor del procesador de AMD.

Es muy importante que tengáis en cuenta que estos resultados que ha conseguido el Core Ultra 9 285K en multihilo son sin HyperThreading, una tecnología que ya ha sido eliminada de los Intel Lunar Lake, y que según parece correrá la misma suerte en los Arrow Lake-S. Esto quiere decir que ese procesador tendrá una configuración de 8 núcleos P (Lion Cove) y 16 núcleos E (Skymont), lo que suma un total de 24 núcleos y 24 hilos.

Con eso en mente, creo que la puntuación en multihilo es buena, pero me está sorprendiendo un poco los resultados que estoy viendo en monohilo, ya que son más bajos de lo que me esperaba, sobre todo tras descubrir a través de la propia Intel que Lion Cove mejorará, en teoría, un 14% el IPC frente a la generación anterior. Esto, unido a un posible aumento de la velocidad máxima de reloj en modo turbo, debería arrojar una diferencia más sustancial en monohilo.

Puede que los resultados tan bajos se deban ha que fueron obtenidos con muestras de ingeniería relativamente tempranas, y a que estas todavía no estaban debidamente optimizadas. Tendremos que esperar a ver datos más fiables, y sobre todo a los primeros análisis realizados por medios independientes para descubrir de qué son capaces realmente los nuevos Arrow Lake-S y cómo se comparan con los procesadores Zen 5 de AMD.

