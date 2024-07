Logran emular Bloodborne por primera vez en PC

Hace solo unos días vimos que Shadps4 v0.1.0, un emulador de PS4, era capaz de emular Bloodborne en PC, pero solo llegaba a la pantalla de configuración del brillo y además mostraba errores graves en la representación del color, ya que todo aparecía con un tono rojo tan intenso que era imposible diferenciar el resto de colores.

Solo ha tenido que pasar una semana para que este emulador empiece a mostrar mejoras importantes. La versión Shadps4 v0.1.1 puede emular Bloodborne en PC sin ese error en la representación del color. Se queda en el mismo sitio que la versión anterior, es decir, no logra llegar la primera escena jugable, cosa que es una auténtica lástima, pero es un avance que desde luego es digno de mención.

No obstante, tened claro que el verdadero punto de inflexión, el gran logro en este caso, se producirá cuando se consiga precisamente eso, cuando este emulador sea capaz de trabajar con escenas de juego real. Hasta entonces solo tendremos una pantalla de inicio que nos pondrá los dientes cada vez más largos.

¿Por qué tenemos tantas ganas de ver Bloodborne en PC?

En mi caso tengo la versión para PS4 desde hace varios años, concretamente la que viene con el DLC de los «Antiguos Cazadores». He terminado el juego completo, incluyendo el DLC, dos veces, todas ellas sin recurrir a ayuda de ningún tipo en el modo online y sin dejarme ningún secreto, y tengo un recuerdo fantástico de mi experiencia en general.

No obstante esto no quiere decir que Bloodborne en PS4 sea perfecto. La resolución está limitada a 1080p y el efecto de dientes de sierra y de pixelado es muy marcado, y la tasa de fotogramas por segundo no solo cae con frecuencia a menos de 30, sino que además sufre un stuttering muy marcado que llega a afectar a la jugabilidad, y que siempre me ha dado dolor de cabeza, tanto que cuando dejaba de jugarlo para descansar no era porque quisiera, era porque los ojos y la cabeza me estaban matando por culpa de esos problemas.

Un Bloodborne emulado en PC podría corregir todos esos problemas. Imaginaos lo que sería jugarlo en 4K con un buen suavizado de bordes y con 60 FPS estables, un auténtico espectáculo que sin duda le daría una segunda vida y que nos permitiría disfrutar de esa esperada «versión para PC» que Sony nunca se atrevió a lanzar por una u otra razón. Sigamos soñando, que parece que al final el sueño podría hacerse realidad.