Apple Vision Pro necesita a los desarrolladores

Hace unos días se cumplieron seis meses desde la llegada al mercado de Apple Vision Pro, el revolucionario dispositivo presentado por Apple en junio del año pasado durante la WWDC 2024, y que prácticamente desde el primer momento suscitó tanto interés como dudas. Y es que sí, los de Cupertino supieron tomar lo ya existente en el mercado, desde hace años, y reinventarlo para ofrecer un visor, que ellos denominan ordenador espacial, al que no le podemos negar ni la innovación ni la audacia.

Muchas de las dudas que afloraron desde el primer momento se relacionaban con el precio, a partir de 3.499 dólares, y que podía subir sustancialmente en función de las necesidades de cada usuario. Luego, las primeras reviews nos hablaron de sus puntos positivos, sí, pero también de los negativos. Pero antes incluso de que ocurriera eso, ya se empezó a vislumbrar otro problema con anterioridad, y es que un mes y medio después de su anuncio, Apple Vision Pro no estaba atrayendo a un colectivo clave para su éxito o fracaso comercial: los desarrolladores.

Durante la conferencia inaugural de la WWDC 2024, Apple mostró las principales novedades de visionOS 2, y también anunció la llegada de Apple Vision Pro a ocho nuevos mercados, tres de ellos el 28 de junio, y otros cinco el próximo lunes 15 de julio. Un acelerón en sus planes de expansión internacional, probablemente motivados por el considerable descenso de en el interés por el visor, pasadas las primeras semanas de su presencia en el mercado.

El ordenador espacial de los de Cupertino tiene un problema, un problema fundamental, y que se mantiene alrededor de un año después de que ya alertáramos de ello por primera vez, y es que el lanzamiento de nuevas apps para Apple Vision Pro ha descendido drásticamente, según podemos leer en Ars Technica. Como muestra de ello, Apple afirmó recientemente que ya había algo más de 2.000 apps para el dispositivo. Comparativamente, en un plazo similar en el mercado del primer iPad, este ya contaba con alrededor de 20.000. Y, aunque era un mercado mucho más reciente, la App Store de iOS ya contaba con alrededor de 10.000 apps el mismo año de su lanzamiento.

Los de Cupertino, como ya he mencionado anteriormente, han acelerado la llegada de Apple Vision Pro a otros mercados y, como ya te contamos hace unas semanas, también han suspendido los planes de una segunda generación para centrarse en el desarrollo de una versión «barata», que pueda atraer a más usuarios. El problema, no obstante, es que aún con una versión más económica, si el ecosistema de apps está seriamente limitado, la utilidad del dispositivo se queda muy por debajo de su potencial. Así, y aunque el plan de una versión «barata» me parece bastante acertado, Apple tendría que combinarlo con medidas muy activas para que los desarrolladores se interesen por la plataforma.