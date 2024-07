Intel 310, una CPU de doble núcleo básica y económica

Intel 310 es una nueva CPU que ha aparecido en la base de datos del sitio de testeo Geekbench. Formará parte de la serie «Intel Processor» y seguirá los pasos del modelo 300 del año pasado en cuanto a sus características de bajo precio y consumo.

Ya sabes que Intel descontinuó en su momento las series Pentium y Celeron, pero siguió atendiendo la gama de entrada con los Intel N. Y es que no todos los usuarios ni las tareas informáticas que acometen necesitan procesadores de ‘chorrocientos’ núcleos, más tragones de energía y mucho más caros.

El que nos ocupa, el Intel 310, solo tendrá dos núcleos de procesamiento físico (ambos de alto rendimiento con arquitectura Raptor Cove) y cuatro subprocesos. Su frecuencia de trabajo base alcanzará los 4.09 GHz, tendrá 6 Mbytes de caché L3 y 2,5 Mbytes de caché L2. El chip está diseñado para el zócalo LGA 1700, como el resto de la línea Raptor Lake donde se encuadrará.

El procesador ha aparecido en Geekbench, uno de los sitios de testeo habituales para pruebas de hardware. Usa una placa base GIGABYTE H610M con 8 GB de memoria DDR4-3200 en modo de canal único y con Windows 10 Pro. El listado no revela el TDP del nuevo chip, pero podría tener una potencia nominal de 46 vatios al igual que el modelos 300.

La CPU consiguió 2152 puntos en la prueba de un solo núcleo y 4254 puntos en la prueba de varios núcleos. No, no batirá récords en 2024 y frente a la gama media para arriba. Sin embargo, estas puntuaciones siguen siendo significativamente mejores que las de los procesadores de la serie N de Intel, incluyendo las del Core i3-10100 de cuatro núcleos.

Obviamente, este tipo de procesadores no están diseñados para máquinas de juegos o estaciones de trabajo profesionales con grandes cargas de trabajo, pero sí para otro tipos de uso, informática básica, multimedia, Internet, etc. Siempre que se venda a un precio razonable, como suele suceder en esta gama de producto, esta CPU será realmente atractiva y será ideal para máquinas como Mini-PCs o sistemas integrados No hay información de precios o fecha de lanzamiento.