Windows 11 recibirá un cambio importante en el menú de inicio

La última actualización que ha recibido Windows 11 en el canal beta nos ha permitido ver algunos cambios muy interesantes que Microsoft podría introducir en la versión final de dicho sistema operativo. Algunos de esos cambios afectan a la barra de tareas, mientras que otros están más enfocados al menú de inicio.

Empezamos repasando los cambios en la barra de tareas. Se ha simplificado el área de notificaciones con la adopción de una nueva disposición en la zona del reloj y de la fecha, y también se ha eliminado la campana de notificaciones, aunque este cambio es opcional y reversible, lo que significa que si no nos gusta podemos volver a la interfaz anterior.

También se han recuperado algunas animaciones en la barra de tareas, se ha mejorado la navegación con el teclado y se han añadido pequeños cambios para las notificaciones en PCs compatibles con Copilot+. Podemos confirmar que Microsoft está probando otras cosas para mejorar la personalización y la configuración de la barra de tareas, pero no hay garantía de que estas vayan a llegar a la versión final del sistema operativo a corto o medio plazo.

Saltamos ahora al menú de inicio y nos encontramos con un cambio muy importante que nos permite visualizar una enorme cantidad de aplicaciones con una disposición de tipo mosaico, y como vemos en la imagen divididas por categorías, aunque también podremos seguir utilizando la disposición actual por orden alfabético.

En total tenemos tres opciones diferentes, ordenar las aplicaciones por orden alfabético, por categorías y en cuadrícula. La opción de cuadrícula la podemos ver en el vídeo adjunto, básicamente es una disposición en horizontal de todas las aplicaciones en vez de en vertical como habíamos ido viendo en ocasiones anteriores.

Si las dividimos en categorías las aplicaciones nos aparecerán en el menú de inicio ordenadas por grupos como herramientas de desarrollo, entretenimiento, música, navegación y mapas, noticias y tiempo, juegos y otras. Personalmente creo que esta división es la más interesante y la que está mejor enfocada de todas las que incluye esta actualización.

Tened en cuenta que aunque son cambios oficiales y bastante útiles nada garantiza que vayan a salir de la fase beta, lo que significa que Microsoft será el que decidirá en última instancia si los lleva a la versión final de Windows 11 o si los mantiene como exclusivos de dicha fase beta. No sería la primera vez que se quedan «en el tintero» buenas ideas centradas en dicho sistema operativo, así que habrá que esperar a ver qué ocurre con estos cambios.

It looks like another Start menu > All apps view option is coming soon: Category view. Present in build 22635.3930, with some not yet functional categories.

Also, you’ll be able to switch between the existing alphabetical and new grid/category views using a dropdown menu. https://t.co/qFtcTm4BnB pic.twitter.com/ABtXZJ2Irl

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 12, 2024