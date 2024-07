PS5 Pro será la gran estrella del Tokyo Game Show 2024

Sony confirmó que volverá al Tokyo Game Show este mismo año, un anuncio que fue toda una sorpresa, pero que en realidad es una auténtica declaración de intenciones. Que Sony haya decidido volver a este conocido evento desde que lo abandonó en 2019 significa que tiene algo grande entre manos, tan grande que justificaría la enorme inversión necesaria para participar en dicho evento, y no sería otra cosa que PS5 Pro.

Sabíamos que Sony iba a lanzar PS5 Pro a finales de este año, y barajábamos dos grandes fechas, octubre y noviembre. El Tokyo Game Show se vas a celebrar del 26 al 29 de septiembre, lo que encaja perfectamente con esas fechas que veníamos considerando, ya que su presentación podría tener lugar a finales de septiembre y su lanzamiento en algún momento del mes de octubre.

De todo lo que tiene entre manos la compañía japonesa PS5 Pro es el único proyecto lo suficientemente importante como para justificar su regreso al Tokyo Game Show, y la enorme inversión económica que esto representa. Esa inversión solo se rentabilizaría, como dije anteriormente, con algo muy grande, y esa nueva consola cumple todos los requisitos.

Por otro lado está claro que este evento sería el escenario perfecto para la presentación de dicha consola. Sony no lo ha confirmado oficialmente, pero creo que es evidente que no van a volver al Tokyo Game Show para presentar un nuevo juego o un nuevo periférico, y que la gran estrella de este evento será la esperada PS5 Pro.

Han ido surgiendo también otros rumores que sugieren que Sony aprovechará para presentar algunos juegos importantes que todavía no han sido anunciados, y que servirán para aumentar la expectación alrededor de esa nueva consola. Entre ellos se habla de un posible Bloodborne Remastered, que aprovecharía la nueva técnica de reescalado potenciado por IA de PS5 Pro y que traería mejoras gráficas frente al original.

No debemos darle mucha credibilidad a ese rumor, porque no es la primera vez que leemos algo que anuncia a bombo y platillo la vuelta de Bloodborne y que al final acaba siendo falso, aunque debo decir que a me gustaría ver un proyecto de este tipo, sobre todo si al final acaba llegando a PC, aunque sea un poco más tarde.

Hace un par de meses publicamos un especial dedicado a analizar a fondo las posibles especificaciones de PS5 Pro, y también hicimos una estimación de su rendimiento, así que si tienes dudas sobre esta consola te invito a darle un repaso.

Imágenes generadas con IA.