La GPU de PS5 Pro se ha convertido en uno de los temas más populares del momento. Diferentes fuentes, entre las que se encuentra la siempre fiable Digital Foundry, han compartido nueva información sobre dicha GPU en las últimas semanas, y por ello creo que es un buen momento para realizar un análisis técnico en profundidad de todos los datos que tenemos.

Antes de entrar en materia quiero dejar claro por qué es tan importante la GPU de PS5 Pro. Este componente va a determinar en gran medida no solo la potencia de esta nueva consola para mover juegos, sino que también definirá el soporte de tecnologías concretas y de funciones avanzadas que pueden marcar una diferencia.

Por tanto, será la GPU de esta nueva consola la que determinará, en función de su potencia y de sus funciones y tecnologías, la resolución a la que podrá mover los juegos, la calidad de imagen que se podrá utilizar, el rendimiento del trazado de rayos y la posible utilización de diferentes tecnologías que podrían mejorar el rendimiento y la calidad de imagen.

Posibles especificaciones de la GPU de PS5 Pro

Arquitectura RDNA 3 o RDNA 3+.

Fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC.

30 WGP (Work Group Processors).

60 CUs (unidades de computación).

3.840 shaders a una velocidad de hasta 2,35 GHz.

240 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

60 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

4 MB de caché L2.

256 KB de caché L1.

32 KB de caché L0.

Por conteo de shaders la GPU de PS5 Pro se parece a la Radeon RX 7800 XT, pero debemos tener presente que estamos hablando de una tarjeta gráfica dedicada y de una GPU integrada que compartirá encapsulado con la CPU, así que la solución de la nueva consola de Sony será menos potente y tendrá mayores limitaciones tanto a nivel térmico como de consumo.

Con todo, estamos ante un núcleo gráfico muy potente que marcaría un salto considerable frente a la consola actual de Sony. También hay que tener en cuenta que la GPU de PS5 Pro no tendrá los 64 MB de caché infinita (L3) que monta la Radeon RX 7800 XT, y que funcionará a una frecuencia inferior. Al final, incluso en el mejor de los casos su equivalencia más cercana acabará siendo una Radeon RX 7700 XT, como os dije en su momento.

Arquitectura y nuevas tecnologías

El uso de la arquitectura RDNA 3, o de RDNA 3+, se traducirá en una mejora importante en términos de rendimiento bruto y de rendimiento por vatio. Estas arquitecturas también introducen mejoras notables de rendimiento en trazado de rayos que podrían ser clave para que PS5 Pro pueda mover de verdad juegos con dicha tecnología sin tener que hacer enormes sacrificios en resolución y rendimiento.

Con RDNA 3 el equipo de AMD logró mejorar el rendimiento en trazado de rayos en un 80% frente a la generación anterior, así que lo más probable es que la nueva GPU de PS5 Pro consiga doblar el rendimiento trabajando con dicha tecnología en juegos. Si esto se confirma el salto sería enorme, y dejaría claro lo importante que es el cambio de arquitectura en una GPU para mejorar el soporte y el rendimiento trabajando con tecnologías avanzadas.

A todo esto debemos añadir PlayStation Spectral Super Resolution, una tecnología de reescalado inteligente acelerada por hardware que funcionará de una manera parecida a como lo hacen Intel XeSS y NVIDIA DLSS. Utilizará algoritmos potenciados por IA y harware específico que será exclusivo de esta consola, y podrá reescalar y reconstruir la imagen partiendo de resoluciones inferiores manteniendo un mayor nivel de calidad gráfica.

Esa tecnología de reescalado va a ser clave para permitir el uso de un trazado de rayos más intensivo, ya que reduce el conteo de píxeles y la carga de trabajo que representa el trazado de rayos, y también será fundamental para convertir a PS5 Pro en una consola más cercana al 4K y a los 60 fotogramas por segundo.

Rendimiento y comparativa frente a la GPU de PS5

Arquitectura RDNA personalizada de AMD.

Fabricada en el nodo de 6 nm de TSMC.

18 WGP (Work Group Processors).

36 CUs (unidades de computación).

2.304 shaders a una velocidad de hasta 2,23 GHz.

144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

36 núcleos de primera generación para acelerar trazado de rayos.

4 MB de caché L2.

128 KB de caché L1.

16 KB de caché L0.

Tenemos diferencias importantes entre ambas GPUs que saltan a la vista solo con comparar directamente los números de cada una. La GPU de PS5 Pro tendrá una mayor cantidad de shaders, unidades de texturizado, unidades de rasterizado y núcleos para acelerar trazado de rayos. Solo con estos cambios ya cabe esperar un aumento de potencia bruta considerable, pero debemos tener en cuenta también que dicho núcleo gráfico utilizará una arquitectura mucho más avanzada.

Los cambios a nivel de arquitectura serán responsables de un aumento importante del rendimiento, y la optimización que permitirá la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution marcará también una gran diferencia en fluidez y calidad de imagen. Al final las mejoras más importantes no vendrán solo de la potencia bruta, eso está claro. Por otra parte, el salto al nodo de 5 nm debería tener un impacto positivo a nivel de eficiencia y de consumo.

Podemos apreciar también un aumento de las cachés de nivel más bajo, las L1 y L0, y un mantenimiento de los 4 MB de caché L2. En ambas GPUs no existe memoria caché L3, lo que significa que no disponen de ese recurso para generar picos de ancho de banda que pueden mejorar el rendimiento al reducir la dependencia del bus de memoria y de la memoria gráfica. Esto tiene una explicación, y es que al tratarse de una GPU integrada en una APU no hay espacio físico para introducir una caché tan grande.

La GPU de PS5 tiene una potencia máxima de 10,29 TFLOPs en FP32, y la GPU de PS5 Pro va a alcanzar los 36,1 TFLOPs. Es una diferencia enorme, pero debéis tener en cuenta que se debe a que la segunda tiene shaders de doble emisión, y que si no tuviéramos en cuenta esto la potencia bruta quedaría en 18,05 TFLOPs. Esta segunda cifra explica mucho mejor por qué esperamos que PS5 Pro sea «solo» un 45% más potente en rasterización que PS5.

En trazado de rayos la diferencia será mucho mayor, ya que como he comentado anteriormente se espera que PS5 Pro doble el rendimiento de PS5 trabajando con dicha tecnología. Esto debería permitir el uso de trazado de rayos para mejorar varios aspectos en juegos de forma simultánea, cosa que es imposible en PS5. Por ejemplo, en Dying Light 2 para PS5 el trazado de rayos solo se aplica a sombras y oclusión ambiental, pero gracias a las mejoras de PS5 Pro dicha tecnología se debería poder aplicar también a la iluminación y a los reflejos.

Sony volverá a optar por la frecuencia dinámica en la GPU de PS5 Pro, que funcionará a una velocidad máxima de 2,35 GHz. No es un aumento importante frente a los 2,23 GHz de PS5, y como dije se trata de un pico máximo, así que podemos esperar que al final la frecuencia media sostenida en juegos sea inferior, y que se vaya ajustando en función de la carga gráfica y de otros valores importantes, como el consumo y la temperatura.