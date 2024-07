Sony vuelve al Tokyo Game Show, ¿PlayStation 5 Pro a la vista?

Ya llevamos bastante tiempo hablando de la aún inédita PlayStation 5 Pro, una versión mejorada de la PS5 que llegó al mercado a finales de 2020, y que ha hecho que, una vez más, y pese a que no se han cumplido las previsiones más optimistas de la compañía, Sony haya ganado la guerra de consolas en la generación actual. No en vano, hace algo más de un año supimos que las ventas de PS5 habían logrado duplicar las de Xbox Series, lo que a su vez hizo que empezaran a proliferar los rumores sobre el futuro de la consola de Microsoft.

Inicialmente, en base a los rumores, se esperaba que Sony presentara PlayStation 5 Pro a finales del año pasado pero, finalmente, la tecnológica japonesa decidió «dosificar» sus versiones de mitad de ciclo de vida de la generación, presentando únicamente la PS5 Slim que, como ya te contamos en ese momento (y te habíamos adelantado previamente gracias a las filtraciones), resultó no ser tan Slim. Dicha estrategia dio lugar a que, durante algunos meses, proliferaran los rumores que indicaban que el proyecto de PS5 Pro se había cancelado.

Las informaciones filtradas, sin embargo, no apuntaban en esa dirección. En su lugar, la hipótesis más plausible pasó a ser que Sony se reservaba el lanzamiento de PlayStation 5 Pro para determinar el ecuador de la actual generación. Y, dado que las especulaciones en este sentido apuntan a que el recambio generacional se producirá a finales de 2028, y que estos últimos meses se han producido nuevos rumores, cada vez parece más probable que su lanzamiento se produzca este mismo año.

PlayStation will exhibit at the Tokyo Game Show 2024 as a general exhibitor for the first time since 2019!https://t.co/rxq6LMGOrs pic.twitter.com/fJDgKfE91k

— Genki✨ (@Genki_JPN) July 4, 2024