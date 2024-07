Skoda Fabia Montecarlo, frentes

Today is another day to find you A-Ha (Take on Me, 1985)

«Es tras la próxima curva» es la voz del hombre al que he recogido hace una hora. Un tipo barbudo con camisa de cuadros con pinta de leñador. Pero no. Resulta que en cuanto se ha subido al coche y le he preguntado que a dónde iba con mi mejor sonrisa, con la sonrisa que me he obligado a poner porque estaba dispuesta a que mejorara mi día a toda costa, más bien el mes o el año, el hombre me ha contestado sacando una vieja pistola y apuntándome «ya te diré. Arranca». Esperando a esa curva que no llega en esta carretera dentro de un bosque no se muy bien en qué lugar de Milwakee pienso que mi madre me habría hecho pasar de largo «no tiene buena pinta» me habría dicho «ese necesita dinero y haría cualquier cosa para conseguirlo…» Pero soy pobre, pobre como las ratas, pobre como demuestra el viejo Buick que conduzco, al que le sobran años, óxido y podredumbre. Justo como a mi. Y se lo he dicho al tipo «no tengo dinero» porque a mi no me asustan las pistolas. Mi padre tenía una montaña de pistolas en la caravana y las sacaba cuando quería hacerse escuchar. Pero con el tiempo ya no nos asustaban las pistolas. Con el tiempo mi madre y yo nos dimos cuenta que un disparo no habría sido la peor forma de salir del agujero en el que estábamos. Pero fue mi padre el que cogió la salida rápida. Por perder una apuesta, el muy imbécil.

Y mi madre le siguió poco tiempo después. A mi me faltó el valor, o quizás había criado una absurda esperanza de que las cosas mejorarían con el puñado de dólares que descubrí que tenían apartados mis padres para comprarse una granja y que no daban ni para seis meses de alquiler en el cuchitril encima del bar. Cien millas me había alejado del parking de caravanas y seguía pasando por ahí todas las mañanas. Y a pocos metros de ahí había recogido a este tipo. No le veo los ojos, los tiene casi tapados por la gorra. Podría tener cien años o veinte, la barba le tapa casi toda la cara. Podría estar dormido pero sigue empuñando la pistola. Se que está cargada, después de tantos años… «A dónde vamos» le digo, y mi voz es tranquila porque no tengo nada que perder. Si no huyo o intento arrancarle la pistola es casi por curiosidad. De todas formas me espera un doble turno en el bar si consigo escapar. Escapar. Qué gracia. ¿Escapar de qué? ¿De mis cincuenta años? ¿De mis parejas que me abandonaron llevándose todo el dinero? ¿Tres veces? ¿De mi artitis que me desangra en dolores y dinero que no tengo para medicinas y tratamientos? «Ahora lo verás» me dice el tipo con voz de cansado. Más cansada estoy yo. Siempre. Y llega la curva. Y tras la curva el tipo habla: «Lo primero que tienes que saber es que soy el hermano de tu padre. Tu tío Ben.» El sol asoma por encima de la copa de los árboles.

Los fabricantes de automóviles en ocasiones buscan revitalizar la imagen deportiva o aventurera de algunos de sus modelos con versiones especiales, a veces utilizando nombres sugerentes que puedan reforzar la imagen que buscan agregando algunos detalles estéticos y de equipamiento. Es el caso de la serie Montecarlo del modelo Fabia de Skoda, que utilizando el nombre de la mítica localidad costera del principado de Monaco quiere estimular la imagen de una de las etapas más emblemáticas del mundial de rallies que se celebran en ese lugar nada menos que desde el año 1911.

Modelo analizado Skoda Fabia Motor y acabado 1.5 TSI 150 CV DSG Monte Carlo Potencia 150 CV Velocidad máxima 222 Kmh Aceleración o-100 8 s Largo/ancho/alto 4108/1780/1459 mm Potencia máxima RPM 150 CV Par máximo Nm/RPM 250 Nm Caja de cambios Automático 7 velocidades Web https://www.skoda.es/ Precio 28.750 euros

De hecho la serie Montecarlo de Fabia se ha desarrollado a partir de una histórica segunda plaza que consiguieron en dicho rally en su edición de 1936 los pilotos Zdeněk Pohl y Jaroslav Hausman al volante de un Skoda Popular en la categoría de 1.500 centímetros cúbicos. No es el único éxito de la marca en el mundial de rallies con distintos modelos y es por ello que la marca checa sigue honrando su palmarés con estos modelos con estética especial. Un palmarés que no renuncian a ampliar, por cierto. En nuestro caso nos hemos puesto al volante de un Fabia Monte Carlo con motor de gasolina de 150 caballos y cambio automático DSG, el más potente de la gama.

Viejo conocido

Ya hemos tenido ocasión de probar este modelo de Skoda en otras versiones, pero sin duda la Montecarlo es la más vistosa. En el exterior destacan los detalles en negro como la moldura que rodea la parrilla también en color negro. De la misma forma también se ha utilizado el color negro para pintar la carcasa de los retrovisores, el marco de los parabrisas, la moldura de los paragolpes y (opcionalmente) el techo para darle un aspecto más deportivo a esta versión. En el color gris de la unidad que hemos tenido la ocasión de probar quizás estos toques en negro no destaquen como lo harían con una carrocería roja o blanca, pero son toques de deportividad que se notan.

Otro detalle distintivo es que los cristales se encuentran tintados de serie y que le dan un toque más de agresividad al diseño del coche. Las llantas de 17 pulgadas de cinco radios también tienen detalles en negro con detalles imitación fibra de carbono. En opción también se ofrecen llantas más grandes de 18 pulgadas para este modelo. En los laterales del coche se han colocado unas placas con el nombre de la variante bajo una bandera de cuadros para dejar claro que la denominación es un homenaje como hemos señalado al rally de Montecarlo.

En el interior también hay cambios con respecto al Fabia de serie, lo primero que llama la atención son los asientos. Los delanteros tienen un diseño más deportivo y envolvente y el reposacabezas está integrado en una sola pieza. La tapicería de los mismos también es exclusiva de la variante Montecarlo con costuras en color blanco y un estampado con rayas de colores en el respaldo y el asiento. Además de el aspecto estos asientos proporcionan un soporte lumbar mejorado y sujetan en las curvas algo más que los de serie por lo que son indicados para una conducción algo más dinámica.

En el interior del coche hay otros detalles que llaman la atención como los pedales cubertos con material metálico de diseño deportivo o los insertos en el salpicadero imitación de fibra de carbono y molduras en color rojo en el salpicadero, en las puertas y en la consola central. También se han realizado en imitación de cuero la empuñadura del cambio automático y del freno de mano. El volante también está terminado en el mismo material con los extremos perforados y nuevamente una placa en la parte inferior que indican el nombre de la variante de este modelo de Fabia. El techo ha sido tapizado en negro para dar otro toque distinto al coche.

Detalles deportivos

Un detalle interesante es la línea en color rojo que recorre toda la parte media del salpicadero y atraviesa incluso el centro de las salidas de ventilación de forma redonda. El techo solar de la unidad que probamos proporciona una mayor sensación de amplitud y luminosidad. El resto del equipamiento es el mismo que en los modelos de Fabia de precio superior con una pantalla de información y entretenimiento de 9,2 pulgadas y la pantalla de indicadores de 10 pulgadas flanqueada por los indicadores del nivel de combustible por un lado y de la temperatura del agua del motor por el otro.

Las plazas traseras, como en otros modelos de Fabia que hemos probado, son bastante amplias para un coche de su categoría y tamaño. Aquí se repiten los detalles distintivos de esta variante con la misma tapicería con las bandas de color y las costuras en color blanco. Sin embargo no encontramos los detalles en rojo, por ejemplo en las puertas, que sí están presentes en la parte delantera. En lo que respecta al maletero lo mismo, no se han variado los 380 litros, muy buenos de nuevo para su tamaño, que nos permitirán llevar con nosotros equipaje suficiente para un viaje de cuatro personas.

Pero para viajar también se necesita potencia y este Montecarlo parece estar bien provisto. El motor de 150 de gasolina tipo TSI ya lo hemos probado en otras ocasiones y el cambio DSG es uno de los clásicos del grupo Volkswagen. Con esta configuración este Skoda Fabia es capaz de acelerar de o a 100 kilómetros por hora en 8 segundos (casi dos segundos menos que la versión de 110 caballos) y es capaz de mantener unos consumos bastante buenos a pesar del aumento de caballos con respecto al motor menos potente, sobre todo en carretera ya que en ciudad el tres cilindros es algo más austero.

Buena respuesta

Al volante la combinación del motor de 150 caballos y el cambio DSG muestran por un lado bastante suavidad y progresividad y por el otro potencia suficiente para una conducción alegre (aunque no estrictamente deportiva, seamos sinceros). Como en otros Fabia el confort de marcha inncluida la insonorización están a un buen nivel a pesar del precio competitivo que ofrecen. En ciudad el cambio automático DSG hace que la conducción sea muy relajada, sobre todo si optamos por los modos de conducción más tranquilos y si no realizamos aceleraciones bruscas innecesarias.

En carretera la potencia el motor es más que suficiente y el comportamiento del coche en terrenos virados es muy bueno, sin ser nervioso o responder de inmediato. Se conduce con mucha seguridad en todo momento y si seleccionamos la modalidad de conducción Sport podremos encadenar curvas con bastante soltura. En autopista es un coche que responde bien, solamente a la hora de requerir aceleración inmediata o en terrenos que presenten una inclinación pronunciada el motor se hará escuchar para afectar al confort, y aún así al tratarse de un cuatro cilindros no será demasiado molesto.

Conclusiones

Este homenaje a los rallies por parte de Skoda podría haber sido un modelo más parecido a las versiones RS de la marca con prestaciones y motorizaciones más radicales, pero en este caso la marca checa ha decidido realizarlo apostándolo todo a la estética y a los detalles para ofrecer un coche muy atractivo visualmente aunque en la parte mecánica no haya diferencias con respecto al resto de modelos. Como es habitual en la marca, estos cambios son los justos y no comprometen para nada la versatilidad y practicidad que Skoda sabe siempre proporcionar a todos sus modelos.

Nos han gustado los detalles estéticos que en el exterior son más bien escasos pero que en el interior proporcionan un ambiente deportivo nada estridente pero convincente, incluso en lo que respecta a la tenue iluminación roja que se ha instalado en esta versión. Desde nuestro punto de vista para hacer honor a esta apuesta estética y para poner a prueba los estupendos asientos con diseño deportivo, lo suyo es elegir la versión más potente, la de 150 caballos, que sin regalar sensaciones realmente fuertes dignas de las curvas de la etapa monegasca del mundial de rallies sí que permite unas importantes dosis de diversión.