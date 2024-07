Microsoft está centrada en Xbox Next, no habrá una Xbox Series X Pro

El gigante de Redmond ha confirmado que está centrado en el desarrollo de Xbox Next, la consola de próxima generación que sucederá a Xbox Series X, y hace poco también vimos que su proyecto para finales de año no es lanzar una Xbox Series X Pro, sino que la única novedad importante que veremos será una Xbox Series X sin unidad óptica y un modelo con un SSD de 2 TB.

Microsoft no va a lanzar una Xbox Series X Pro, al menos no en 2024, esto es algo que podemos dar casi por confirmado, ¿pero por qué? Es una buena pregunta, y la verdad es que la respuesta es muy sencilla, aunque para entenderlo mejor lo ideal es dividirla en dos claves. Por un lado tenemos el fracaso de Xbox Series X en la generación actual, ya que ni siquiera ha llegado a vender en relación 1 a 2 con PS5.

Si crees que exagero pregúntate por qué Microsoft no diferencia las ventas de Xbox Series X y las de Xbox Series S, porque mantenerlas como un solo sistema le permite maquillar las bajas ventas de la primera. Sobre este tema también hablamos recientemente cuando vimos que el gigante de Redmond había empezado a tirar la toalla con su generación actual de consolas.

El Game Pass ha sido un éxito, sí, y es una maravilla para los jugadores de consola y de PC, pero aquí no hablamos de eso, hablamos de consolas vendidas, y en ese sentido Microsoft se ha dado un trompazo con Xbox Series X y Series S. Podría haber sido peor, eso también es cierto, pero que con dos sistemas solo hayas podido vender menos de la mitad que tu rival no es motivo de celebración, más bien todo lo contrario.

En segundo lugar hay que tener en cuenta lo complicado que es desarrollar una consola de nueva generación. Pasar de una Xbox Series X Pro sería un acierto por parte de Microsoft porque, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra en la guerra de la generación actual, no va a cambiar nada, y porque esto le permite centralizar todos sus esfuerzos y todos sus recursos en el desarrollo de Xbox Next, su consola de próxima generación.

Cómo será Xbox Next y cuándo llegará

Todavía no tenemos información fiable. Algunos rumores bastante locos decían que podría utilizar una CPU Intel y una GPU NVIDIA, y ciertamente no sería imposible como ya os contamos en este artículo, pero es muy poco probable por todas las complicaciones que supondría un cambio de este tipo para Microsoft, tanto a nivel de arquitectura y de desarrollo como de costes, suministro y mantenimiento de la retrocompatibilidad.

Creo que lo más probable es que Microsoft repita con AMD y que utilice una CPU Ryzen y una GPU Radeon. Por razón de costes y de integración lo más efectivo sería montar de nuevo una APU, que integra ambos componentes en una misma pastilla de silicio, pero creo que no podemos descartar la vuelta a una configuración con CPU y GPU independientes, como vimos por ejemplo en PS3 y Xbox 360.

En cuanto al lanzamiento, los primeros rumores decían que Microsoft podría adelantar el lanzamiento de Xbox Next a 2026, pero no hay nada seguro todavía. Creo que sería una fecha demasiado temprana, sobre todo porque en teoría Sony no lanzará PS6 hasta 2028, y esta diferencia temporal podría dejar a Xbox Next como un sistema «obsoleto». Por ello me inclino más a pensar que Microsoft intentará coincidir con la firma japonesa para que las dos consolas tengan un hardware parecido.

Imágenes generadas con IA.