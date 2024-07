Requisitos de Nobody Wants to Die, exigente pero con excelentes gráficos

Por fin tenemos los requisitos de Nobody Wants to Die, un juego que ha generado mucha expectación por su cuidada ambientación y su excelente calidad gráfica. Desarrollado por Critical Hit Games y publicado por PLAION, este juego nos lleva a una Nueva York distópica y futurista que tiene toques retros tan marcados que, en ocasiones, parece que estemos más en los años 30 que en un futuro tan lejano.

Precisamente ese contraste es lo que le da un punto único a este juego, la combinación de elementos retro con tintes futuristas y un toque cyberpunk para crear un escenario que, en algunos momentos, nos recuerda a películas y juegos de culto, como Blade Runner y Bioshock, por ejemplo. A nivel técnico parece muy pulido, aunque esto se deja notar en los requisitos, que como veremos son elevados.

La historia no es nada especialmente original, pero tiene un punto interesante y está perfectamente hilada con la ambientación en la que se desarrolla. Por lo que he podido ver en los primeros vídeos con escenas de juego real la jugabilidad se aleja de la clásica acción en primera persona y pone un mayor énfasis en la investigación, algo que logra darle un soplo de aire fresco dentro de un género bastante manido.

Requisitos de Nobody Wants to Die

Mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-8100 o Ryzen 5 2600X.

8 GB de memoria RAM.

GeForce GTX 1660 SUPER o Radeon RX Vega 56 o Intel Arc A750.

30 GB de espacio libre.

Hay dos errores de equivalencia, uno en CPU y otro en GPU. El Intel Core i3-8100 equivale a un Ryzen 3 2300X, y la Intel Arc A750 es mucho más potente que las otras dos opciones. No hay equivalencia directa en gráficas Intel.

Con esta configuración se debería poder jugar en 1080p con calidad baja y 30 FPS estables.

Recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-10400 o Ryzen 5 3600.

16 GB de memoria RAM.

GeForce RTX 3070 Ti o Radeon RX 6750 XT o Intel Arc A770.

30 GB de espacio libre.

Tenemos de nuevo errores de equivalencia GPU. La GeForce RTX 3070 Ti equivale a una Radeon RX 7700 XT, y no hay equivalencia de Intel en este caso, porque la Arc A770 es mucho más lenta que las otras dos opciones.

Con esta configuración Nobody Wants to Die debería funcionar de maravilla con calidad máxima en 1080p e incluso en 1440p.

El lanzamiento de Nobody Wants to Die se producirá mañana, 17 de julio, y ya se puede precomprar en Steam. Estará disponible tanto para PC como para PS5, Xbox Series S y Xbox Series S.