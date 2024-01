Si hace unas horas hablaba de novedades sobre los futuros iPhone 16, ahora le toca el turno al también futuro Google Pixel 9 Pro. Y antes de entrar en valorar lo que se ha filtrado, me parece interesante dedicar un momento a reflexionar sobre lo que esto significa, y es que los dispositivos Pixel de Google ya juegan también en la premium de los dispositivos de gama alta en lo referido al interés que suscitan a los filtradores más relevantes de este interesante ecosistema. Un reconocimiento más, aunque sea por vía indirecta, de unos méritos más que acreditados.

Hoy, además, está resultando un día particularmente interesante en este sentido, y es que esta mañana nos hacíamos eco de otra filtración relacionada con los dispositivos Pixel, más concretamente con el Pixel Watch 3, la futura generación del smartwatch de Google que, salvo sorpresas, podemos esperar que llegue al mercado a principios de octubre de este año, si Google decide repetir el calendario que empleó el año pasado con la generación actual. De ser así, el Watch 3 llegaría junto con la generación Pixel 9.

Pues bien, ahora podemos encontrar en 9to5Google lo que parece ser el primer render del futuro Google Pixel 9 Pro, el tope de gama que, en su generación actual, tan buen sabor de boca me dejó en su review. Y aunque esta filtración, claro, no nos adelanta nada en lo referido al rendimiento y las funciones que podemos esperar del mismo, sí que nos revela algunos cambios bastante llamativos en lo referido al diseño de este futuro dispositivo.

Así, son dos los grandes cambios con los que Google parece querer renovar la propuesta estética del Pixel 9 Pro, y quizá también el Pixel 9, con respecto a las generaciones anteriores. El primero, seguro que ya has reparado en ello, es que el smartphone abandona los bordes redondeados que, en mayor o menor medida, han estado presentes desde la generación Pixel 4. En su lugar, nos encontramos con bordes que parecen totalmente rectos, que solo se vuelven mínimamente curvos en la parte más cercana a la pantalla. Parece, eso sí, que se mantiene el borde metálico plateado con la trasera en una selección de colores que aún desconocemos.

Otro cambio bastante llamativo lo encontramos en el muy característico grupo de elementos que conforman la cámara principal del dispositivo. Como recordarás, hasta la generación Pixel 5 Google optaba por un diseño bastante convencional, emplazando todos los elementos en un recuadro en la esquina superior izquierda de la parte trasera. Sin embargo, con la llegada de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, vivimos el debut de un diseño que, aunque inicialmente desconcertante, se ha terminado convirtiendo en una seña de identidad inconfundible de los Pixel.

Pues bien, tras tres generaciones en las que la barra de cámaras que va de extremo a extremo ha sido un elemento inconfundible, parece que ha llegado el momento del cambio con el Pixel 9 Pro (y potencialmente también con el 9, claro), en un diseño que seguramente te resultará familiar, pues es el que ya vimos el pasado mes de mayo en el lanzamiento del Google Pixel Fold. Como puedes comprobar, con este diseño las cámaras y demás elementos se integran en una barra bastante ancha pero que, a diferencia de lo que hemos visto en los Pixel 6, 7 y 8, ya no llega a los bordes del teléfono, algo que sin duda podemos relacionar con el cambio en el diseño de los mismos, pues parece que Google quiere que los ángulos rectos imperen en toda la parte lateral trasera de este futuro Pixel 9 Pro.

Siempre se ha dicho, acertadamente, que para gustos, colores. Personalmente, y ya lo he comentado en alguna ocasión, me gusta el diseño de los Pixel 8 y, al igual que me ocurría con el notch de los iPhone, soy un firme defensor de los elementos característicos, que dan una personalidad muy propia al diseño de determinados dispositivos, y esto se aplica, claro, al grupo de elementos de la cámara principal de los Pixel 6, 7 y 8. Sin embargo, también es cierto que los diseños requieren de cierta evolución con el paso del tiempo y, en este caso, si finalmente se confirma lo que podemos ver en estos renders, creo que Google va por el buen camino con los Pixel 9, pues al tiempo conserva su identidad propia, pero también ofrece algo de renovación, que apunta a aportar un punto de frescura.