¿Sabes todo lo que puedes hacer con la calculadora de Windows?

En la conversación sobre las aplicaciones que siempre han acompañado a Windows, es común olvidarse de la calculadora de Windows, y eso que ha estado presente desde su versión 1.0. Y, a diferencia de lo ocurrido con otras aplicaciones igual de veteranas, la presencia de la misma en el sistema operativo de Microsoft nunca se ha visto cuestionada. Y esto es más que lógico, puesto que hablamos de una utilidad sencilla pero tremendamente práctica, a la que cualquier usuario de Windows ha recurrido en más de una ocasión.

Es cierto, eso sí, que para la inmensa mayoría la calculadora de Windows solo sirve para realizar cálculos básicos, algo que se deduce (erróneamente, como veremos a continuación) por su interfaz más habitual, que solo muestra un botón por cada número, los operadores básicos (sumar, restar, multiplicar y dividir) y algunas funciones algo más avanzadas, como cálculo de porcentajes, raíces cuadradas, cálculo de potencias y poco más. Claro que, por otra parte, esa interfaz está pensada, específicamente, para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios, sin intimidarlos con una interfaz más compleja.

Algunos usuarios, algo más osados, tienen localizada también la calculadora científica, es decir, un modo avanzado que proporciona acceso a funciones y operaciones más avanzadas, como trigonometría, logaritmos, cálculos estadísticos y más. Ahora bien, ¿sabes que esos dos modos, estándar y científico, son solo una muy pequeña parte de todos los modos disponibles en la calculadora presente tanto en Windows 10 como en Windows 11?

La llegada de nuevos modos a la calculadora de Windows no es algo nuevo. Por ejemplo el modo gráfico debutó en Windows 10 2004 (20H1) y, como ya te contamos en aquel momento, eso era solo el principio, después de que Microsoft liberara el código fuente, que desde entonces está disponible en GitHub. Un movimiento que se tradujo en su llegada a otros sistemas operativos y a la web y, lo que nos concierne en este caso, que es la posibilidad de que la comunidad se pudiera sumar para desarrollar nuevos modos.

Así, en la actualidad la calculadora de Windows cuenta con cinco modos, son los siguientes:

Estándar : el modo clásico, para cálculos básicos, como indicaba al principio de este artículo.

: el modo clásico, para cálculos básicos, como indicaba al principio de este artículo. Científica : el segundo modo más conocido, ofrece acceso a una colección de funciones avanzadas.

: el segundo modo más conocido, ofrece acceso a una colección de funciones avanzadas. Gráfica : su propio nombre ya es totalmente explicativo. Puedes encontrar más información en el artículo que le dedicamos.

: su propio nombre ya es totalmente explicativo. Puedes encontrar más información en el artículo que le dedicamos. Programador : cuenta con herramientas especialmente prácticas para la programación, como conversión automática de bases (hexadecimal, decimal, octal y binario), teclado de alternancia de bits y más.

: cuenta con herramientas especialmente prácticas para la programación, como conversión automática de bases (hexadecimal, decimal, octal y binario), teclado de alternancia de bits y más. Cálculo de fecha: permite sumar o restar días a una fecha y calcular la diferencia entre dos fechas.

Además, de manera adicional, también incluye trece tipos de conversiones distintas:

Moneda

Volumen

Longitud

Peso y masa

Temperatura

Energía

Área

Velocidad

Tiempo

Potencia

Datos

Presión

Ángulo

¿Y cómo se accede a todos estos modos de la calculadora de Windows? Pues en realidad es lo más sencillo que puedas imaginar. Tan solo debes hacer click en el las tres líneas horizontales que se muestran a la izquierda del descriptor del modo actual (que, si no lo has modificado nunca, será «Estándar») en la parte superior derecha de la ventana y, en el menú que se mostrará, verás primero los cinco modos, y a continuación los trece conversores. Simplemente elige el que desees y podrás empezar a emplearlo de inmediato. Con una única salvedad en este punto, y es que el conversor de divisas primero tendrá que descargar los tipos de cambio actualizados, pero no te preocupes, pues realiza esta operación automáticamente y solo tardará unos pocos segundos.

¿Conocías estas funciones de la calculadora de Windows? ¿Las empleas de manera habitual? ¿O ha sido una sorpresa descubrir que es una herramienta bastante más completa de lo que aparenta?