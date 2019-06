La calculadora de Windows está disponible para Android, iOS y la web

Microsoft anunció en marzo la publicación del código fuente de la calculadora de Windows en GitHub y bajo licencia MIT, la misma que suele utilizar para liberación de sus productos, entre los que destacan .NET Core y Visual Studio Code.

La intención del gigante de Redmond fue la de buscar el apoyo de la comunidad de usuarios para mejorar la calculadora de Windows, pero el tener el código fuente disponible abre la puerta a que, si la tecnología lo permite, la aplicación pueda ser portada a otros sistemas operativos e incluso otros formatos.

El llevar la calculadora de Windows más allá de su sistema originario es lo que han hecho los encargados de Uno Platform, una interfaz de código abierto que permite portar el código de aplicaciones de Universal Windows Platform a Android, iOS y WebAssembly, utilizando para ello el IDE Visual Studio y Xamarin (la versión comercial de Mono). De momento parece que la aplicación todavía no es considerada como estable, pero al menos se puede utilizar, siendo esto por parte de los encargados de Uno Platform una demostración sencilla pero útil de lo que su software puede hacer.

Obviamente, el llevar la aplicación que nos ocupa a otras plataformas no va a resolver los problemas de la humanidad, pero ofrece posibilidades que no se encuentran disponibles en la calculadora de Android, por ejemplo, así que a algunos perfiles de usuario muy específicos posiblemente sí les interese tener la potente calculadora de Windows en su móvil. Pese a ello, recordamos que todavía no tiene la consideración de estable, por lo que pueden encontrarse fallos y errores. Con el fin de facilitar su mejora, el personal de Uno Platform ha decidido publicar el código en GitHub.

Mucho han cambiado las cosas desde la llegada de Satya Nadella al puesto de CEO de Microsoft, destacando la publicación de la parte del servidor de .NET (actualmente .NET Core), Visual Studio Code, un acercamiento a Linux que se ha materializado en WSL y su adhesión como miembro de platino de la Linux Foundation, además de liberaciones de código como las que nos ocupa.

Si bien la calculadora de Windows difícilmente tendrá el impacto de otros proyectos como Visual Studio Code, no deja de ser otro gesto más de acercamiento de Microsoft al mundo del código abierto.