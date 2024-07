Fecha de lanzamiento de las GeForce RTX 50, ¿2024 o 2025?

No sabemos cuándo lanzará NVIDIA las GeForce RTX 50, pero las informaciones más fiables y precisas que tengo apuntan claramente a finales de este año. El lanzamiento de esta nueva generación se producirá de manera gradual, como de costumbre, lo que significa que algunos modelos llegarán en 2024 y otros en 2025.

En teoría, la GeForce RTX 5080 iba a ser la primera en llegar a lo largo del mes de octubre, y la GeForce RTX 5090 llegaría solo unas semanas después. Los demás modelos se demorarían algunos meses, los de gama media y gama baja serían los últimos en llegar en la segunda mitad de 2025, al menos en teoría.

Creo que esto explica la confusión que se ha producido en algunos momentos, y que ha llevado a ciertos medios a decir que el lanzamiento de las GeForce RTX 50 se irá a 2025. El caso es que ahora ha surgido un nuevo rumor que no hace más que añadir todavía más confusión, y es que una fuente bastante fable dice que cree que no veremos esta nueva generación gráfica hasta el CES, un evento que se celebrará en enero de 2025.

Solo tiene una explicación posible, y es que la compañía quiera dejar algo más de margen a los minoristas y a las ensambladoras para limpiar stock de las GeForce RTX 40. En este sentido también podría influir el hecho de que AMD habría retrasado el lanzamiento de las Radeon RX 8000 a 2025.

Si ponemos ambas claves en contexto ese retraso tiene sentido. Por un lado NVIDIA no tendría prisa por lanzar una nueva generación porque, como dije anteriormente, AMD no llegará con las Radeon RX 8000 hasta 2025, y por otro lado porque tiene el mercado bien cubierto con las GeForce RTX 40. Le saldría más rentable esperar y limpiar stock.

Con todo es importante tener en cuenta que ahora mismo no hay nada confirmado, y que todo son rumores, aunque con diferentes niveles de credibilidad. Personalmente creo que lo más lógico sería que NVIDIA presente las GeForce RTX 50 antes de terminar 2024, y que los modelos más potentes empiecen a llegar precisamente en el cuarto trimestre, aunque obviamente puedo equivocarme porque, como os he dicho, ahora mismo tenemos informaciones contradictorias.

I think we won’t see RTX 50 until CES.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) July 22, 2024