Windows 11 funciona en un iPhone 15 Pro, aunque tiene truco

El iPhone 15 Pro es uno de los smartphones más potentes que existen, ¿pero está capacitado para mover Windows 11? Gracias a NTDEV sabemos que sí, que es posible mover dicho sistema operativo en este terminal, pero la experiencia no es buena, y encima hay «truco», porque ha sido necesario recurrir a la versión tiny11 para poder ejecutarlo en el smartphone de Apple.

Estoy seguro de que la mayoría de nuestros lectores ya saben qué es exactamente tiny11, pero para aquellos que se hayan perdido os lo explico en un momento. Se trata de una versión de Windows 11 que ha sido reducida y optimizada para minimizar su consumo de recursos y sus requisitos. La diferencia es tan grande que esta versión puede funcionar en un PC con solo 2 GB de RAM.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para poder ejecutar Windows 11 en un iPhone 15 Pro es necesario un emulador. En este caso se ha utilizado UTM SE, y la verdad es que el resultado no ha sido nada bueno, ni siquiera con tiny11. Es curioso, porque el smartphone de Apple tiene un SoC A17 Pro, 8 GB de RAM y dispone de una CPU con 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia).

Solo ese dato ya nos permite hacernos una idea de la lentitud con la que funciona dicho sistema operativo en el smartphone estrella de Apple. Estamos emulando un sistema operativo x64 en un sistema ARM, así que los problemas de rendimiento no deberían sorprendernos. Sería interesante, eso sí, ver cómo se mueve la versión ARM de tiny11.

El rendimiento en general de Windows 11 en el iPhone 15 Pro es muy pobre, tanto que la experiencia de uso se ha calificado como «terrible», pero no deja de ser curioso ver dicho sistema operativo funcionando en un smartphone de Apple. El responsable de este experimento comentó que estaba considerado subir un vídeo para que podamos verlo en movimiento, pero todavía no lo ha colgado.

Si tiny11 funciona así en un iPhone 15 Pro lo más seguro es que la versión estándar de dicho sistema operativo funcione todavía peor, y que muestre importantes problemas de rendimiento incluso con las tareas más básicas. Como curiosidad está bien, pero está claro que no es para nada viable.

Behold, probably the very first instance of Windows 11 (in form of tiny11 core) on UTM SE.

It is TERRIBLY slow, booting in about 20 minutes, but nonetheless, it’s still Windows 11 on an iPhone 15 Pro! pic.twitter.com/Iyr5Txy8uh

— NTDEV (@NTDEV_) July 20, 2024