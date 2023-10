Apple iPhone 15 Pro, análisis: la generación de titanio

El nuevo iPhone 15 Pro se presentó el pasado 12 de septiembre en la tradicional keynote anual con la que Apple acostumbra a renovar los diferentes modelos de su smartphone. En esta ocasión, junto a la «familia 15» (formada por el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max), se lanzaron el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2.

En este análisis nos vamos a centrar en el iPhone 15 Pro, el modelo con pantalla de 6,1 pulgadas que comparte el apellido «Pro» con el iPhone 15 Pro Max, que como veremos no solo se diferencia por su pantalla de 6,7 pulgadas, también por algunos detalles en el sistema de cámaras que considero de alto valor: teleobjetivo x5 de 12 Mpx y estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor con 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma, o el zoom óptico de acercamiento x5 y el digital hasta x25.

Características que para muchos, sin olvidar el formato de 6,7 pulgadas, que ya adelanto es mi favorito, pueden ser decisivas para adquirir uno u otro modelo. Y sí, hay diferencia de precio como no podría ser de otra manera, aunque si tenemos en cuenta que el iPhone 15 Pro comienza por 1.219 euros con 128 GB de almacenamiento y el iPhone 15 Pro Max por 1.461 euros pero con 256 GB, no parece tanta.

Especificaciones del Apple iPhone 15 Pro

Sistema operativo iOS 17 Pantalla Super Retina XDR con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz). OLED de 6,1 pulgadas (15,54 cm) en diagonal. Funcionalidad Dynamic Island. Pantalla Always-On. Brillo máximo de 1.000 nits, pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits en exteriores Resolución 2.556 x 1.179 píxeles a 460 p/p Procesador Chip A17 Pro. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 6 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/1,9. Enfoque automático con Focus Pixels. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad Cámara trasera Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura f/1,78. Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de f/2,2 y campo de visión de 120º. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx: 48 mm, apertura de f/1,78. Teleobjetivo x3 de 12 Mpx: 77 mm, apertura de f/2,8. Zoom óptico de acercamiento x3, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x6. Zoom digital hasta x15 Vídeo Modo Cine en 4K HDR a 30 f/s. HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s | 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s. Doble estabilización óptica de imagen (cámara principal y teleobjetivo). Zoom digital hasta x9 Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.3 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. Según datos de Apple aporta hasta 23 horas de reproducción de vídeo. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 30 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 14,66 x 7,06 0,83 cm Peso 187 gramos Colores Titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural Contenido de la caja iPhone 15 Pro, cable de carga USB-C y documentación Precio Desde 1.219 euros hasta llegar a 1.849 euros del modelo con 1 TB de almacenamiento

El iPhone 15 Pro apuesta por el titanio

Se está hablando mucho de que cada vez hay menos sorpresas en los smartphones que se presentan, que el «ciclo de innovación» se encuentra estancado y que ya no incluyen características que causen movimientos sísmicos en el mercado. Aunque esto es así, es lo habitual en un producto muy maduro que lleva más de 15 años sorprendiendo con todo tipo de innovaciones, y por supuesto no solo por parte de Apple, también por el resto de sus competidores.

Sin embargo, no todo está dicho en el segmento de los smartphones, tal como lo demuestra Apple cada año con las novedades que introduce en sus iPhone. Reconozco que no son cambios revolucionarios y que no suelen justificar la renovación para alguien que cuente con la generación a la que sustituyen, pero son suficientes para que usuarios de iPhone de dos o tres generaciones anteriores no duden en renovarlo, y eso sin contar con los que adquieren un iPhone por primera vez.

En esta ocasión, y tal como queda claro en el titular de este análisis, la familia Pro (que no el iPhone 15 o el iPhone 15 Plus) ha optado por el titanio como material de su carcasa, el mismo que utilizan las naves espaciales, como le gusta recordar a Apple en muchos de sus mensajes. Además, el nuevo diseño interno es de aluminio 100% reciclado que facilita la reparación del iPhone y representa un paso más en el objetivo medioambiental de Apple para 2030, sin olvidar el cristal frontal con tecnología Ceramic Shield que lo hace más resistente.

Y qué ventajas aporta un material como el titanio. La principal es que es más resistente y duradero, ya que el titanio de grado aeroespacial tiene una de las mayores relaciones resistencia-peso de cualquier metal. Pero además es ligero y pasa de un peso de 206 gramos a 187 gramos, y cuando se tiene sujeto en una mano el iPhone 14 Pro y en la otra el iPhone 15 Pro, esta diferencia de peso se aprecia.

Además, nunca han sido tan finos los bordes de un iPhone. Gracias a una nueva tecnología de Apple, se mantiene el tamaño de pantalla pero se reduce la altura y anchura (1 milímetro), por lo que ahora el iPhone ocupa menos y debido sus nuevos bordes redondeados es más fácil de sujetar, sobre todo con una mano.

Y en cuanto a los colores, el modelo analizado y que podéis ver en las imágenes es el titanio azul, la verdad que espectacular, pero también he tenido en mis manos el color titanio natural y tiene un encanto especial. Pero como para gustos hay colores, Apple también ofrece los acabados titanio blanco y titanio negro.

El primer iPhone que abandona Lightning

Obligada por la Unión Europea que exige a los fabricantes un puerto único de carga y conexión, en concreto el USB-C, pero también aprovechando las ventajas de este puerto, Apple no ha querido demorar más la desaparición del conector Lightning en sus nuevos iPhone.

Y ha sido una decisión muy buena porque además de poder usar el mismo cable USB-C para cargar otros dispositivos como Mac y iPad o incluso utilizar el iPhone para cargar dispositivos más pequeños como AirPods Pro (los de segunda generación con USB-C) o Apple Watch vía cable, la velocidad del USB 3 ofrece transferencias hasta 20 veces más rápidas, fundamental para sincronizar fotos y vídeos con el Mac (imagina transferencias de archivos ProRAW y ProRes), usar almacenamiento externo directamente o transmitir 4K60 HDR en una pantalla externa.

El único «pero» que hay que hacer a esta adopción de USB-C es que los 10 Gbps que soporta USB 3 no se puede obtener con el cable que viene en la caja con el iPhone, que no soporta alta velocidad. La buena noticia es que te podrás hacer con un cable adecuado por menos de 20 euros.

Nuevo botón de acción del iPhone 15 Pro

Otra de las novedades en el diseño del iPhone 15 Pro es el llamado action button o botón de acción, que reemplaza la pestaña que teníamos encima de los botones de volumen y que servía para activar el modo silencio del dispositivo. Con el botón de acción contamos con más opciones de personalización, una prestación que será muy útil para aquellos usuarios que necesitan acceder con frecuencia a una función de accesibilidad específica.

Basta con mantenerlo pulsado para activar cualquier acción, de manera que se evitan pulsaciones accidentales (si solo se pulsa una vez, el propio iPhone te avisará de que necesitas mantenerlo pulsado para activar la acción). Para saber lo que puedes hacer con él solo tienes que irte a Ajustes>Botón de acción y encontrarás todas estas opciones: Modo Silencio, Modos de concentración, Cámara, Nota de voz, Linterna, Lupa, Atajo o incluso que no haya ninguna acción. Además, puedes emplear rápidamente una función de accesibilidad como inversión clásica, filtros de color, modo de detección, aumento de contraste, reducir movimiento, reducir transparencia, zoom, VoiceOver, etc.

El chip A17 Pro, un salto diferencial

El micro A17 Pro representa un avance significativo en el rendimiento del iPhone. Esta nueva generación presenta cambios en todo el chip y se basa en la última tecnología de transistores de tres nanómetros. Entre sus características clave se encuentran cambios en su microarquitectura y en el diseño de la CPU, así como un nuevo Neural Engine de 16 núcleos que es hasta dos veces más rápido para modelos de aprendizaje automático. Además, incluye una GPU de clase Pro basada en una nueva arquitectura diseñada por Apple que es hasta un 20 por ciento más rápida y aporta importantes mejoras de rendimiento para juegos como el sombreado de malla y el trazado de rayos acelerado por hardware.

La CPU de seis núcleos en el A17 Pro incluye una mejor predicción de ramificaciones y motores de ejecución más amplios. En comparación con el A16 Bionic, ahora es hasta un 10 por ciento más rápida. El A17 Pro cuenta con motores dedicados para características profesionales como el códec ProRes, el motor de pantalla que alimenta ProMotion y la pantalla Always-On, un nuevo decodificador AV1 para hacer que los servicios de streaming sean más eficientes y un nuevo controlador USB que admite velocidades USB 3 de hasta 10 Gbps.

Anteriormente disponible solo en Mac, la API MetalFX upscaling permite gráficos de alta calidad en el iPhone utilizando mucha menos energía y aprovechando el rendimiento combinado de la nueva GPU de clase Pro y el Neural Engine.

Además, destacar que el A17 Pro está preparado para la próxima generación de juegos móviles e incluso juegos que nunca antes habían estado disponibles en un teléfono inteligente, como Resident Evil Village, Resident Evil 4 o Death Stranding (los tres estarán disponibles antes de finales de 2023), y Assassin’s Creed Mirage (para principios del 2024).

Sistema de cámaras Pro con siete lentes

Sin lugar a dudas, y por eso lo he dejado para el final de este análisis, lo mejor de cualquier iPhone son sus cámaras (sí, lo digo en plural porque hace tiempo que no lleva una sola), pero si encima hablamos de las versiones Pro, es donde nos damos cuenta del gran trabajo que hace Apple en la combinación de componentes software y hardware, entre los que se incluyen su procesador (A17 Pro), el sistema operativo (iOS 17), las lentes, la app de cámara…

Apple presume de la versatilidad de sus siete lentes, con su cámara Ultra Gran Angular con una distancia focal de 13 mm y la posibilidad de realizar fotografía macro con una distancia mínima de enfoque de solo 2 centímetros; la cámara principal con una distancia focal nativa de 24 mm que podemos intercambiar fácilmente a dos lentes más a 28 mm y 35 mm, todas ellas compatibles con la resolución predeterminada de 24 Mpx; el teleobjetivo óptico de 2x a 48 mm habilitado por la cámara principal mediante el sensor quad-pixel, o el teleobjetivo x3 del iPhone 15 Pro y distancia focal de 77 mm o el de x5 (solo disponible en el iPhone 15 Pro Max) de 120 mm.

Foto Ultra Gran Angular 13 mm.

Foto con cámara principal a 24 mm.

Foto con cámara principal a 48 mm.

Foto con teleobjetivo a 77 mm.

Foto nocturna tomada con cámara principal a 24 mm.

Foto tomada en el interior de un museo (sin flash) con cámara principal a 24 mm.

Foto macro.

La lente principal de 48 Mpx es una de las características más destacadas de los nuevos iPhone 15 Pro. Con el motor fotónico, Apple ha logrado combinar lo mejor de las imágenes de 12 Mpx con quad-pixel con la máxima definición de imágenes de 48 Mpx con píxeles individuales. Lo que se consigue es un nivel de detalle impresionante con un excelente rendimiento en condiciones de poca luz. Y como he comentado, es muy sencillo intercambiar rápidamente entre distancias focales tan populares como 24 mm (1x), 28 mm (1,2x) o 35 mm (1,5x).

Otra de las novedades (disponible en toda la familia iPhone 15) es la selección automática de modo retrato. Cuando el dispositivo detecta una cara humana, un perro o un gato, la foto se toma en modo retrato y captura automáticamente información de la profundidad por si queremos activar el efecto de retrato más tarde.

Hay un icono con forma de f en la esquina inferior izquierda que indica que el iPhone está capturando la profundidad. También podemos pulsar sobre este icono para previsualizar y activar el efecto de retrato de manera inmediata. Si deseamos capturar la profundidad en cualquier foto solo habrá que tocar para enfocar en cualquier lugar de la previsualización y aparecerá el icono f.

Pero hay más. Ahora es posible ajustar el punto de enfoque de un retrato incluso después de haber tomado la foto. Similar al modo Cinematográfico, en la aplicación Fotos podemos indicar dónde queremos enfocar. Al tocar en el fondo veremos cómo se desenfoca el primer plano y ajustar la intensidad de la profundidad.

Además, los retratos ahora admiten zoom continuo si se necesita un encuadre específico. Se puede usar la rueda de zoom en el modo Foto o hacer el gesto de un pellizco para hacer zoom en el modo Retrato. Para obtener los mejores resultados se recomienda emplear las distancias focales nativas como 24 mm, 28 mm, 35 mm y 48 mm en la cámara principal, o 77 mm en el 3x del iPhone 15 Pro o 120 mm (5x) del iPhone 15 Pro Max.

En cuanto al vídeo, gracias al puerto USB el iPhone 15 Pro soporta grabación de ProRes 4K60 directamente en dispositivos externos. Además, dispone de la codificación Log que hace que ProRes (solo en este formato) guarde los clips en un perfil de color plano para que luego se pueda hacer una corrección de color más detallada durante el proceso de edición. Y además es el primer smartphone que admite el Academy Color Encoding System (ACES), un estándar que facilita que los cineastas puedan usar el iPhone en sus producciones.

Conclusiones

Ya he comentado que es muy complicado estar «inventando la rueda» cada año, y más en dispositivos como los smartphones, y especialmente los iPhone de Apple, que en los últimos 15 años nos han sorprendido con todo tipo de innovaciones. De todas formas, todavía hay novedades que sumadas a las heredadas de generaciones anteriores convierten al iPhone 15 Pro en el mejor smartphone de gama alta que puedes adquirir actualmente… con una matización.

Si bien considero al iPhone 15 Pro un dispositivo muy recomendable, personalmente me gusta más el formato con pantalla de 6,7 pulgadas del iPhone 15 Pro Max. Y dicho esto, que es solo una cuestión de gustos y de que prefiero disfrutar de una pantalla más grande, creo que ha llegado el momento de que Apple no diferencie en nada al modelo Pro del Pro Max, que solo el tamaño de pantalla sea lo que haga al comprador decidirse por uno u otro, y no que te encuentres por ejemplo que el teleobjetivo 5x no está disponible en el iPhone 15 Pro.