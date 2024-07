Intel Core Gen 14 E, nuevos procesadores Raptor Lake sin núcleos E

El gigante del chip ha presentado los Intel Core Gen 14 E, una nueva familia de procesadores basados en la arquitectura Raptor Cove que se diferencia de los Core Gen 14 en un detalle muy importante, vienen con los núcleos E desactivados, que son los núcleos que Intel denomina como de alta eficiencia, y que en esta generación estaban basados en la arquitectura Gracemont.

Este movimiento por parte de Intel es muy importante por dos grandes razones. La primera es que permite a Intel diversificar y ampliar catálogo, y la segunda es que refuerza la credibilidad de las informaciones que daban por seguro el lanzamiento de los procesadores Intel Bartlett-S, configurados con hasta 12 núcleos de alto rendimiento y sin núcleos E.

Habrá que esperar a ver si dichos núcleos están desactivados o si realmente desaparecen a nivel de silicio en esa futura generación de procesadores que llegará en el tercer trimestre de 2025. Por fechas lo más probable es que estén basados en la arquitectura Lion Cove, aunque esto no está confirmado todavía.

No hay cambios ni en la litografía ni en la arquitectura, lo que significa que todos los procesadores Intel Core Gen 14 E núcleos P basados en la arquitectura Raptor Cove, y que están fabricados en el nodo Intel 7. Están divididos en versiones estándar, versiones K (multiplicador desbloqueado), versiones F (gráfica integrada desactivada) y versiones T (tienen menor TDP).

Especificaciones de los Intel Core Gen 14 E

Al momento de escribir este artículo están confirmados los modelos que os listo a continuación, acompañados de sus especificaciones oficiales:

Intel Core i9-14901KE: 8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo. TDP de 125 vatios.

8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo. TDP de 125 vatios. Intel Core i9-14901E: 8 núcleos y 16 hilos a 2,8 GHz-5,6 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios.

8 núcleos y 16 hilos a 2,8 GHz-5,6 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios. Intel Core i9-14901TE: 8 núcleos y 16 hilos a 2,3 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios.

8 núcleos y 16 hilos a 2,3 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios. Intel Core i7-14701E: 8 núcleos y 16 hilos a 2,6 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios.

8 núcleos y 16 hilos a 2,6 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios. Intel Core i7-14701TE: 8 núcleos y 16 hilos a 2,1 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios.

8 núcleos y 16 hilos a 2,1 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios. Intel Core i5-14501E: 6 núcleos y 12 hilos a 3,3 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios.

6 núcleos y 12 hilos a 3,3 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios. Intel Core i5-14501TE: 6 núcleos y 12 hilos a 2,2 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios.

6 núcleos y 12 hilos a 2,2 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios. Intel Core i4-14401E: 6 núcleos y 12 hilos a 2,5 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios.

6 núcleos y 12 hilos a 2,5 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo. TDP de 65 vatios. Intel Core i4-14401TE: 6 núcleos y 12 hilos a 2 GHz-4,5 GHz, modo normal y turbo. TDP de 45 vatios.

Estos procesadores no van a llegar al canal minorista. Tal y como indica Intel en su web oficial de momento solo están dirigidos al mercado de sistemas integrados, aunque esto no quiere decir que no puedan acabar llegando al mercado de consumo general en algún momento concreto.

El rendimiento multihilo de estos procesadores será notablemente inferior al de los Intel Core Gen 14 con núcleos P y núcleos E, pero para aquellos que realmente no necesitan contar con ese bloque extra de núcleos pueden ser una opción muy interesante.

Es importante que tengáis claro que estos procesadores no sustituyen a la generación actual, y que tampoco suponen un cambio radical en la estrategia de Intel, solo son un complemento a todo lo que tiene ahora mismo la compañía en su catálogo, y un adelanto de lo que será Bartlett Lake-S.

Imágenes generadas con IA.