GTA 6 podría ser una pequeña decepción

Obbe Vermeij cree que las expectativas alrededor de GTA 6 están disparadas, y que esto podría hacer que el juego acabe siendo una pequeña decepción. Vermeij sabe de lo que habla, ya que trabajó como director técnico de Rockstar durante 14 años, y fue una de las figuras más importantes detrás del desarrollo de GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas y GTA IV. Un currículum envidiable, de eso no hay duda.

Esas declaraciones son parte de una extensa entrevista que Vermeij ha concedido a un canal de Youtube, donde también toca otros temas interesantes relacionados con la franquicia. Os dejo el vídeo justo al final de esta noticia para que lo tengáis a mano, y para que podáis ver la entrevista completa si os apetece, aunque os aviso de que dura 50 minutos.

Volviendo a GTA 6, creo que es importante recordar lo que ocurrió cuando se produjo aquella enorme filtración de contenido relacionado con el juego. Las expectativas eran tan grandes que dicha filtración produjo una profunda decepción. Rockstar salió al paso y dijo que todo ese contenido no reflejaba la versión final del juego, y logró calmar un poco los ánimos.

Posteriormente, con el anuncio del primer tráiler oficial, volvió la confianza de los fans en GTA 6 y las expectativas volvieron a dispararse, algo que podría volver a pasarle factura, porque según Vermeij:

«No creo que vaya a ser muy distinto de GTA V, creo que quizá la gente estará un poco decepcionada el primer día. Pero aún así va a ser el mejor juego disponible.»

La verdad es que estoy bastante de acuerdo con las palabras de Vermeij, y como os he dicho creo que el problema está en generar unas expectativas que al final van a ser imposibles de cumplir. Esto ya ha perjudicado a muchos juegos en el pasado, y podría hacer lo propio con GTA 6.

Con todo, no debemos malinterpretar sus declaraciones. No está diciendo que GTA 6 vaya a ser un fracaso o que no crea en el proyecto, todo lo contrario, de hecho se muestra positivo con la ambientación elegida para esta nueva entrega y con el «toque Miami» que tiene.

GTA 6 va a ser un juego exclusivo de la generación actual de consolas, así que podemos esperar un salto importante a nivel técnico frente a GTA V, cosa que de hecho ya pudimos ver en el primer tráiler, aunque todavía quedan muchas dudas sobre este título a nivel técnico, como por ejemplo qué tecnologías utilizará y qué requisitos tendrá.