Filtración masiva de vídeos de GTA 6, el esperado juego de Rockstar

Un usuario de GTAForums ha compartido un total de 90 vídeos que, en teoría, vienen de una versión de prueba de GTA 6. Dicha versión funciona utilizando «assets» (elementos) de GTA 5 y GTA 6, lo que significa que sería como una especie de versión intergeneracional, algo que daría fuerza a los rumores que decían que este título iba a llegar como un juego de transición generacional, y que no sería exclusivo de PC, PS5 y Xbox Series X-S.

Teníamos dudas sobre la veracidad de esta filtración, pero ahora que Jason Schreier de Bloomberg la ha confirmado podemos compartir la información tranquilamente con vosotros, ya que ha quedado debidamente contrastada. En un tuit el conocido periodista ha explicado que esta filtración es real, que es una de las más grandes que se han producido en la industria y una pesadilla para Rockstar, pero también ha matizado que todo lo que se ha filtrado corresponde con una etapa de desarrollo temprana y que obviamente el juego no está terminado.

Poco a poco se ha producido un goteo de vídeos que muestran contenido de esa filtración. Algunos han aparecido en Youtube, pero están siendo eliminados por petición de la propia Take-Two, la encargada de publicar los juegos de Rockstar. Obvia decir que esto da todavía mayor credibilidad a esta enorme filtración.

De los muchos vídeos que se han filtrado he seleccionado especialmente dos para compartir con vosotros porque son, a mi juicio, de los más interesantes por lo que se puede ver en en ellos. En el primero vemos a una protagonista femenina robando un restaurante, algo que encaja con lo que ya os contamos en su momento en este artículo, donde vimos que GTA 6 iba a tener a una co-protagonista femenina. No he podido enlazar directamente el vídeo por los ajustes de privacidad, pero lo tenéis en el enlace que os he dejado anteriormente.

En el segundo vídeo podemos ver una conversación en una piscina, y en ella aparecen opciones de diálogo más amplias que se alejan de las limitaciones de GTA V. Ambos vídeos muestran, no obstante, un acabado gráfico cuestionable, ya que todo se asemeja demasiado a lo que vimos en la vieja generación de consolas. Este vídeo fue retirado cuando estaba escribiendo el artículo, así que solo puedo dejaros una captura del tuit original.

Como ya hemos dicho, algunas fuentes de confianza han dicho que esta filtración corresponde con una build temprana y que todo lo que vemos es «viejo», pero la verdad es que en algunos vídeos se puede ver perfectamente que el contenido se estaba ejecutando sobre tarjetas gráficas GeForce RTX 3080 y GeForce RTX 3060. La primera llegó al mercado a finales de 2020 y la segunda debutó en enero de 2021, así que creo que no es del todo cierto decir que lo que vemos en los vídeos es «muy viejo», al fin y al cabo el estado de desarrollo de un juego tan grande como GTA 6 no puede cambiar drásticamente en cosa de un año.

Puede que lo que vemos en los vídeos filtrados no acabe representando el acabado técnico final de GTA 6, de hecho espero que así sea ya que en caso de que ocurra lo contrario sería toda una decepción. Todo queda en manos de Rockstar, la conocida desarrolladora sabe que puso el listón muy alto con GTA V, y supongo que también es consciente de que desarrollar GTA 6 como juego intergeneracional no le hará ningún bien porque, al final, este acabará pareciendo un GTA V «con mods» más que un juego totalmente nuevo, debido a las limitaciones que impondrán PS4 y Xbox One. Justo debajo os dejo un vídeo recopilatorio con muchísimo contenido filtrado, aprovechad para verlo que no sabemos cuánto durará hasta que Youtube lo retire por otra reclamación de Take-Two.

Editado: Poco ha durado el vídeo, apenas unas horas. Ya no está disponible, por eso lo hemos quitado.