Qué es RiMusic, la app de la que habla todo el mundo

En los últimos días, y especialmente entre los usuarios de Android, se ha empezado a popularizar una app llamada RiMusic, que como puedes deducir por su nombre tiene algún tipo de relación con la música. Sin embargo, si llevado por la curiosidad has accedido a Google Play (o has pensado hacerlo) para buscarla y averiguar de qué se trata, habrás comprobado que no hay rastro alguno de la misma en la tienda oficial de apps para el sistema operativo.

Pues bien, imagina una app que te ofrece acceso a un catálogo de más de 100 millones de canciones, con una interfaz muy pulida y sencilla de emplear, que además de buscador de canciones te ofrece multitud de listas «curadas», en la que además puedes crear las tuyas propias, que te permite descargar música a tu dispositivo para escucharla sin conexión, que va aprendiendo de tus gustos para personalizar las recomendaciones, que permite reproducción en segundo plano, que te ofrece acceso a las letras de las canciones… en fin, parece que estamos hablando de otro servicio de música en streaming, ¿verdad?

Pues en realidad no es así, RiMusic no es un servicio de streaming, sino una app que ofrece todas estas funciones de manera gratuita. Sí, efectivamente, ofrece acceso a un catálogo de más de 100 millones de canciones de manera gratuita y sin limitaciones, sin publicidad… en resumen, sin monetizar ni un céntimo. En este punto, es más que probable que te preguntes cómo puede hacer eso, y aquí es dónde entenderás la razón por la que he aclarado que se trata de una app, no de un servicio, y es que lo que hace RiMusic es obtener la música desde YouTube Music.

RiMusic es gratuita y, si al leer lo anterior has empezado a tener dudas sobre la seguridad, te tranquilizará saber que hablamos de software libre, más concretamente con la licencia GPL 3.0, y que su código fuente está disponible para quienes deseen revisarlo en su página de GitHub. Y, para descargarla e instalarla en tu dispositivo Android, puedes encontrar el APK en algunos de los repositorios más reconocidos, como F-Droid y OpenAPK, además de la opción directa de GitHub. Tienes todos los enlaces de descarga en su página web.

Entonces, si es gratuita, es segura, funciona bien (y de este último punto puedo dar fe, pues la he estado probando antes de escribir este artículo), está bien hecha, etcétera, ¿por qué no está en Google Play? En realidad seguro que ya lo has deducido a medida que ibas leyendo. Efectivamente, hablamos de una app que hace un uso del catálogo de YouTube Music que no debe hacerle ninguna gracia a Google, por razones obvias. Y que, por lo tanto, en cualquier momento podría verse bloqueada en lo referido a tener acceso al catálogo.

Así pues, tenemos una app que ha acreditado ser segura, que funciona muy bien y que, en consecuencia, está logrando una gran popularidad estos últimos días. Sin embargo, no debemos perder de vista que su propuesta pende de un hilo, pues si Google se pone seria al respecto, sin duda cuenta con todo lo necesario para impedir que RiMusic pueda acceder al catálogo de YouTube Music, y no debería sorprendernos demasiado que decida hacerlo tarde o temprano. Mientras tanto, eso sí, merece la pena probar la app, aunque solo sea por curiosidad.