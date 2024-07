Vuelven los rumores sobre el iPhone plegable

He revisado el histórico de publicaciones de MuyComputer y, si no me equivoco, la primera vez que hablamos del iPhone plegable fue a finales de 2017, cuando los de Cupertino registraron una patente que apuntaba en esa dirección. Es cierto, sí, que las grandes tecnológicas suelen registrar un gran volumen de patentes, y que finalmente muchas de ellas terminan por no llegar al mercado en dispositivos, por lo que no suponen una garantía de nada.

Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde entonces, han proliferado los rumores y filtraciones al respecto, como puedes comprobar aquí, e incluso nombres tan históricos para la marca como es el caso de Steve Wozniak se han pronunciado al respecto, afirmando (hace ya algunos años) que un iPhone plegable habría sido un buen movimiento por parte de Apple para volver a ponerse en la vanguardia de la innovación. Con el tiempo, finalmente supimos que sus planes para recuperar ese liderazgo eran bastante distintos, pues se centraban en el desarrollo de Apple Vision Pro.

Así, en todo este tiempo hemos tenido razones de peso para pensar que el proyecto del iPhone plegable era una realidad que se materializaría tarde o temprano, si bien es cierto que en ocasiones nos han llegado informaciones que no apuntaban en esa dirección, como las de principios de este año y que afirmaban que Apple había pausado el proyecto, por no hablar de otros rumores anteriores que apuntaban a la cancelación del proyecto. Y, claro, como Apple no suelta prenda al respecto, es imposible saber qué es cierto.

Ahora, de nuevo, nos encontramos con una filtración, y que al llegar de DigiTimes sí que merece ser tenida en cuenta, ya que afirma que el iPhone plegable apunta a llegar en 2026, y realiza un análisis sobre el impacto que este movimiento tendría para Samsung (a lo que debemos añadir el resto de fabricantes de smartphones que tienen un plegable de tipo flip). Y es que algo en lo que coinciden la inmensa mayoría de las informaciones, es que el primer iPhone plegable tendrá este formato, mientras que el de mayor tamaño, los foldables, queda reservado para el primer iPad plegable, que podría debutar en el mercado antes que el smartphone.

Según las fuentes citadas por este medio, Apple ya está trabajando de manera activa con los proveedores clave del proyecto, principalmente con Samsung, con la que ya habría firmado un acuerdo en el contexto de la producción de las pantallas plegables. No obstante, dicha información también indica que la componente de I+D del proyecto se ha iniciado formalmente este mismo año, por lo que todavía queda bastante trabajo por delante.

Esto es aún más importante si tenemos en cuenta que, también según rumores y filtraciones, Apple está trabajando en un nuevo modelo de iPhone, el modelo Slim, que debutará con la generación iPhone 17, en septiembre del año que viene. Según los rumores, éste apunta a ser el mayor rediseño del smartphone de Apple desde el iPhone X, lo que sin duda supondrá un importante trabajo de ingeniería. Y la gran duda es, si Cupertino podrá simultanear las labores de ingeniería del iPhone Slim con las del iPhone plegable, en un momento en el que, además, ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en la inteligencia artificial. Parece complicado, pero bueno, hablamos de Apple, así que todo es posible.