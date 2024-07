El lanzamiento de los Ryzen 9000 estaba confirmado oficialmente para el 31 de julio, pero AMD ha tomado la decisión de retrasar su llegada. La verdad es que es algo que no me sorprende, ya que a falta de unos días para su supuesto lanzamiento todavía no teníamos información sobre las muestras para análisis, y la idea de un posible retraso fue cobrando fuerza en los últimos días.

Al final esa idea se ha convertido en una realidad. Los procesadores Ryzen 9000 se retrasan, y llegarán al mercado en dos fechas diferentes. Primero se lanzarán los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X, que llegarán el 8 de agosto, y los Ryzen 9 9900X y Ryzen 9 9950X llegarán al mercado el 15 de agosto.

Esta división en dos franjas resulta muy curiosa y no es nada habitual, ya que normalmente cuando AMD ha lanzado una nueva generación de procesadores esos primeros cuatro modelos siempre han llegado al mercado de forma simultánea, de hecho esa era la idea inicial con estos nuevos procesadores que, como sabemos, están basados en la arquitectura Zen 5.

¿Por qué ha decidido AMD retrasar el lanzamiento de los Ryzen 9000?

Esta es la pregunta más importante que debemos hacernos, y tengo una respuesta oficial por parte de AMD que os dejo tal cual la he recibido. Dicha respuesta viene de Jack Huynh, Vicepresidente senior y Gestor General de Computación y Gráficos de AMD.

«Apreciamos la expectación alrededor de los procesadores Ryzen 9000. Durante la etapa de comprobaciones finales descubrimos que las unidades de producción iniciales que enviamos a nuestros socios en el canal no cumplen totalmente con nuestras expectativas de calidad«.

«Por precaución, y para mantener la experiencia dentro del nivel más alto de calidad posible para cada usuario de Ryzen, estamos trabajando con nuestros socios en el canal para sustituir esas primeras unidades con otras nuevas. Como consecuencia de ello se producirá un pequeño retraso en la disponibilidad comercial de estos nuevos procesadores. Los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X llegarán el 8 de agosto, y los Ryzen 9 990X y Ryzen 9 9950X llegarán el 15 de agosto».

«Estamos orgullosos de ofrecer una experiencia de alta calidad para todos los usuarios de procesadores Ryzen, y esperamos que los fans tengan una gran experiencia con los nuevos Ryzen 9000″.

En resumen, parece que se ha identificado algún tipo de problema menor y que AMD ha preferido ser precavida y tomar las medidas necesarias para resolver esta situación. La compañía no ha dado detalles más allá de lo dicho, así que no sabemos qué es lo que ha ocurrido exactamente.

En cualquier caso, está claro que la única solución posible pasa por el reemplazo de esas unidades ya suministradas, y obviamente esto requiere tiempo. Con todo, el retraso es de solo entre una y dos semanas, algo totalmente razonable. Creo que AMD ha tomado la decisión correcta.