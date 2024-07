La película de BioShock sigue adelante, pero no parece una buena noticia

A principios de 2022 Netflix y Take-Two unieron fuerzas para abordar un proyecto muy interesante, crear una película de acción real basada en la franquicia BioShock. Unos meses después se confirmó que esto iba muy en serio, y supimos que habían elegido a Francis Lawrence como director, todo un acierto porque se trata del responsable de maravillas como «Constantine» y «Soy Leyenda».

Desde entonces no hemos sabido nada más de este proyecto, y obviamente esto no era una buena señal. Cuando parecía que podría haber sido cancelado nos llega una nueva información desde Variety que, francamente, no es una buena noticia. El proyecto sigue en pie, pero ha recibido un importante recorte a nivel de presupuesto, y esto ha obligado a replantear el enfoque por completo.

La película de BioShock ha pasado de ser un proyecto triple A pensado a lo grande a convertirse, según las palabras de Dan Lin, responsable principal de la película, en algo mucho más pequeño que ofrecerá un punto de vista más personal, aunque no ha entrado en detalles más allá de lo dicho. Por suerte, Francis Lawrence sigue involucrado en el proyecto.

Qué puedo decir, la verdad es que tras ver los desastres que se ha marcado Netflix con sus puntos de vista personales en adaptaciones de videojuegos, donde podemos destacar para mal cosas como la serie de Resident Evil, me da algo de miedo pensar en lo que pueden acabar haciendo con BioShock, sobre todo ahora que el presupuesto se ha convertido en un problema.

Sé que siempre tenemos que dar un voto de confianza, pero no debemos olvidar que al final lo que importa en este tipo de proyectos es llegar a una mayor cantidad de público y obtener la mayor cantidad posible de visualizaciones. Para llegar a una gran audiencia es necesario forzar cambios que, en muchas ocasiones, acaban destruyendo la esencia real del juego al que representan series y películas.

BioShock tiene mucho potencial para convertirse en una franquicia cinematográfica de gran éxito si cae en las manos correctas, de eso no me cabe ninguna duda, tanto por historia como por ambientación. Series como The Last of Us ya han demostrado que mantenerse fiel al espíritu del juego original es fundamental para que estos proyectos tengan éxito, una lección simple y muy valiosa que Netflix todavía no ha aprendido.

Espero que con BioShock la cosa cambie y que la presencia de Francis Lawrence sirva para garantizar al menos un mínimo de calidad y de fidelidad, pero no os puedo mentir, mis expectativas están al mínimo.

