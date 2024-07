Steam refuerza su apuesta por las demos e introduce mejoras importantes

Steam es la mejor plataforma de distribución de juegos en formato digital que existe actualmente, y es una de las más importantes tanto por catálogo como por ingresos. Desde una perspectiva histórica también fue clave en la evolución del PC como sistema para gaming, y ayudó enormemente a reducir la piratería durante la época más oscura de dicha plataforma.

Valve ha sabido mantener a Steam en lo más alto, y curiosamente no ha tenido que recurrir a exclusividades ni a medidas que pudieran afectar a la libre competencia. Simplemente se ha limitado a mejorar como plataforma de distribución, a ofrecer valor y a cuidar a su comunidad. No hace falta que os diga que otras plataformas, como Epic Games Store, no han sabido hacer las cosas igual de bien.

La compañía de Gabe Newell ha lanzado una nueva actualización conocida como «The Great Steam Demo Update«, que tiene como objetivo introducir cambios importantes en el sistema de demos de juegos que ofrece esta plataforma. Ya sabéis que una demo nos permite probar un juego de forma limitada, ya sea en tiempo o en niveles, y resulta muy útil porque con ella podemos evaluar no solo la calidad del juego, sino también el rendimiento que tendrá en nuestro PC.

Steam pone orden entre las miles de demos que se lanzan cada año

Y de una manera importante. Esta actualización se basa en las opiniones que Steam ha recibido por parte de sus propios usuarios, es decir, la compañía a hecho lo que mejor sabe hacer, escuchar a la comunidad para seguir mejorando, y estas son las medidas que ha aplicado:

Ahora podemos añadir demos a nuestra biblioteca sin tener que instalarlas. Basta con hacer clic en el botón de «Añadir a la Biblioteca» y listo.

Todas las demos se podrán instalar aunque tengamos comprado el juego completo. Esto es útil tanto para los desarrolladores como para los medios que quieran analizar demos.

Diferenciar demos y juegos completos también facilita la desinstalación de cualquiera de ellos.

Podemos eliminar las demos haciendo clic con el botón derecho sobre ellas y eligiendo las opciones «Administrar > Eliminar de la cuenta», aunque si desinstalamos una demo esta se eliminará automáticamente de la biblioteca para ahorrar tiempo.

Otro cambio muy importante que se ha introducido con esta actualización es que las demos ahora pueden tener una página independiente en Steam, como la que tiene cada juego disponible en dicha plataforma. En ella aparecerá la misma información que en las de los juegos, también podremos ver un listado con los requisitos mínimos y recomendados, y será posible dejar comentarios y reseñas de las demos.

Me alegro de ver que Steam está dando tanta importancia a las demos de juegos. Esto es beneficioso para los usuarios, que podrán probar un juego antes de comprarlo, y también para los desarrolladores, que tendrán la oportunidad de terminar de convencer con una buena demo a aquellos que tengan dudas sobre si deben o no comprar su juego.