Continuando con la reciente adaptación de videojuegos a la gran pantalla, parece que Netflix ha querido perder la oportunidad de recuperar uno de los títulos clásicos más queridos de los últimos años, con la confirmación oficial de que está trabajando en una película de acción real ambientada en el universo de BioShock.

En un pequeño comunicado compartido a través de las redes sociales y su web, por desgracia los detalles sobre este film son todavía bastante escasos, son haberse revelado por el momento siquiera cómo se relacionará la película con los juegos, o si por el contrario, será una historia completamente independiente dentro del propio universo de esta saga.

Would you kindly…get excited because Netflix is partnering with 2K and Take-Two Interactive to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BIOSHOCK! pic.twitter.com/lUqfaNlbc4

— NetflixFilm (@NetflixFilm) February 15, 2022