Intel profundiza sobre los problemas de los Core Gen 13 y Gen 14, confirma daños permanentes

Hace seis días Intel confirmó que habría encontrado la causa de los problemas de estabilidad de algunos de sus procesadores Core Gen 13 y Core Gen 14, un exceso de voltaje. El gigante del chip también dijo que estaba trabajando en una actualización de microcódigo para resolver dicho problema, y que esta llegaría en agosto.

Rápidamente surgieron algunas informaciones que decían que en realidad Intel todavía no había encontrado al verdadero culpable de este problema, y que esa actualización no era una solución definitiva ni universal, algo que estaba pendiente de confirmación, ya que no estaba claro el alcance real de la misma.

En general esa actualización era una buena noticia, pero todavía teníamos muchas preguntas sin respuesta que son fundamentales para entender mejor tanto el alcance real de este problema como sus soluciones, y también qué puede hacer el usuario para intentar evitarlo.

Gracias a The Verge, que ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Intel, hemos podido resolver buena parte de esas preguntas, y queremos compartirlas con vosotros porque creemos que son fundamentales para todos aquellos que tengáis un procesador Intel Core Gen 13 o Core Gen 14, tanto si os habéis visto afectados por este problema como si no.

Los problemas de estabilidad afectan también a los Intel Core Gen 13 y 14 de 65 vatios

Era una de las dudas que teníamos, a qué modelos exactamente afectaba ese exceso de voltaje, ¿era algo exclusivo de los Core Gen 13 y Gen 14 serie K, o se extendía a también a los modelos no K? Intel ha reconocido que afecta también a sus procesadores de 65 vatios dentro de ambas generaciones, lo que significa que el problema es mucho más extenso de lo que imaginábamos.

La lista de procesadores Intel Core Gen 13 y Gen 14 de 65 vatios es muy amplia, e incluye algunos modelos muy populares de gama media, como el Intel Core i5-14400F y el Core i5-13400F. Esta era una de las peores noticias que nos podía dar el gigante del chip, pero por desgracia no es la única, todavía queda otro golpe bastante duro.

El daño es permanente en procesadores afectados por el voltaje elevado

Lo que significa que aquellos procesadores que se han visto afectados por este problema ya no tienen arreglo, y que la actualización de microcódigo que prepara Intel no tendrá ningún efecto, ya que el daño es irreversible. Si tienes un procesador Intel Core Gen 13 o Gen 14 y este te está dando problemas de estabilidad lo más probable es que esté dañado.

Intel ha confirmado que no va a hacer una llamada a devolución de los procesadores afectados, pero sabemos que está sustituyendo aquellos que recibe como parte de un RMA por parte de los usuarios que están sufriendo este problema, y recomienda a todos los usuarios afectados que recurran directamente al servicio de soporte y de atención al cliente. También asegura que no habrá problemas de suministro para dar unidades de reemplazo de los procesadores afectados.

Qué hacer para evitar daños mientras esperamos la actualización de microcódigo

Intel recomienda utilizar el perfil por defecto en sus procesadores Core Gen 13 y Core Gen 14, es decir, debemos evitar perfiles de overclock extremo y de mejora de frecuencias de trabajo. La compañía también ha destacado que es importante tener actualizada la BIOS de la placa base, porque las BIOS más recientes pueden contar con optimizaciones y mejoras en alimentación y voltaje.

Los perfiles extremos y los de mejora de frecuencia ofrecen un mayor rendimiento, pero también disparan el consumo y el calor generado, y no son nada recomendables, porque implican demasiados sacrificios para conseguir una mejora de potencia bastante pequeña. Como vemos, también pueden acelerar la degradación del procesador y hacer que surjan esos problemas de estabilidad.

Qué alcance real tendrá la actualización, ¿será una solución definitiva?

Si nuestro procesador todavía no se ha visto afectado por los problemas de estabilidad sí, al menos Intel cree que sí, pero no tendrá el mismo efecto en aquellos que ya dan dichos problemas. No obstante, esto no quiere decir que esta actualización no vaya a servir de nada en aquellos procesadores que ya están dando problemas.

Según el gigante del chip, es posible que en equipos que ya muestran problemas de estabilidad esta actualización consiga mejorar la estabilidad de forma parcial, pero en este caso lo ideal es que os pongáis en contacto con el servicio de atención al cliente y que tramitéis directamente un RMA, porque de lo contrario os quedaréis con una CPU dañada.

Qué pasa si he tramitado un RMA y me lo han rechazado

Intel ha recomendado directamente a los que se encuentren en esa situación que vuelvan a contactar con el servicio de soporte y atención al cliente, porque valorarán de nuevo su caso partiendo de un punto de vista nuevo y de hechos y datos que no conocían anteriormente, lo que significa que ese nuevo RMA sí podría ser aprobado.

Tened en cuenta que Intel todavía no es plenamente consciente del alcance de este problema, y que no todos los procesadores Core Gen 13 y Core Gen 14 van a desarrollar los problemas de estabilidad derivados de ese voltaje excesivo. Personalmente os puedo confirmar que he montado equipos con Core i5-13600K, Core i7-14700K y Core i9-13900K y que estos funcionan perfectamente.

Intel no piensa retirar del mercado los procesadores Core Gen 13 y Core Gen 14, pero está trabajando activamente con sus socios para resolver la situación y poner fin a los problemas que han ido surgiendo. También está haciendo todo lo posible para conseguir una mejor identificación de los procesadores afectados, y ayudando a los usuarios que lo necesitan.