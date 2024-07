Requisitos de Black Myth Wukong, listado completo con y sin trazado de rayos

El pasado mes de junio compartí con vosotros los requisitos mínimos y recomendados de Black Myth Wukong, y también os di algunos datos de rendimiento para que os hicierais una idea de lo que podíamos esperar de este juego en función de la tarjeta gráfica que tengáis instalada.

Por entonces no teníamos información sobre los requisitos óptimos para jugar a Black Myth Wukong en 4K, y tampoco tenía información sobre los posibles requisitos para jugarlo con trazado de rayos activado.

Por suerte la desarrolladora del juego, Game Science, ha decidido ampliar la información y ha compartido una nueva imagen donde recoge de forma exhaustiva un total de seis configuraciones diferentes con distintos niveles de requisitos para este esperado juego.

Requisitos de Black Myth Wukong bajo rasterización

Este modo ejecuta el juego de manera tradicional y prescinde totalmente del trazado de rayos completo, que es precisamente uno de los grandes atractivos de este juego. Como es lógico, bajo este modo los requisitos son mucho más bajos y más asequibles.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 (6 núcleos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

6 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD con 130 GB de espacio libre.

Soportará HDD, pero se recomienda SSD.

Con esta configuración podremos jugar en 1080p con calidad media. No se concreta el nivel de fluidez, pero no creo que consigamos 60 FPS totalmente estables.

Requisitos recomendados

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos y 12 hilos u 8 núcleos y 8 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060, Intel Arc A750 o Radeon RX 5700 XT.

6 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD con 130 GB de espacio libre.

Se recomienda SSD.

En este caso podremos ejecutar el juego con calidad alta en resolución 1080p. Puede que sí que nos movamos en la franja de los 60 FPS, pero no sé si de forma totalmente estable.

La equivalencia CPU sigue estando mal, porque el Ryzen 5 5500 tiene 6 núcleos y 12 hilos y el Intel Core i7-9700 cuenta con 8 núcleos y 8 hilos. La equivalencia real sería un Core i7-8700.

También hay un error en equivalencias gráficas, porque lo más cercano a las Radeon RX 5700 XT e Intel Arc A750 sería una GeForce RTX 2070 SUPER.

Requisitos recomendados para 4K

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos y 12 hilos u 8 núcleos y 8 hilos).

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT.

12 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD con 130 GB de espacio libre.

Se recomienda SSD.

Con esta configuración podremos jugar en 4K con calidad alta, y lo más seguro es que mantenga 60 PFS estables. Se mantiene el error de equivalencia CPU que os he citado anteriormente. La equivalencia GPU es acertada.

Requisitos de Black Myth Wukong con trazado de rayos

Este juego va a contar con trazado de rayos completo, un ajuste gráfico que es muy exigente, y que aprovechará al máximo las capacidades de los núcleos RT de tercera generación incluidos en las GeForce RTX 40, basadas en la arquitectura Ada Lovelace. Como es lógico, los requisitos para utilizar este modo se disparan, pero también disfrutaremos de una mayor calidad gráfica.

Requisitos mínimos

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i5-9400 o AMD Ryzen 5 1600 (6 núcleos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060.

8 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD con 130 GB de espacio libre.

Se recomienda SSD.

Con esta configuración el juego funcionará en 1080p con calidad media y trazado de rayos en bajo. No se ha dado una equivalencia de tarjetas gráficas Radeon, pero lo más probable es que necesitemos una Radeon RX 6700 XT o una Radeon RX 6800 por la diferencia de rendimiento en trazado de rayos que existe entre las arquitecturas Ampere y RDNA 2.

Requisitos recomendados

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos y 12 hilos u 8 núcleos y 8 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060.

8 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD con 130 GB de espacio libre.

Se recomienda SSD.

Si cumplimos con estas especificaciones podremos jugar con resolución 1080p, calidad media y trazado de rayos en medio. En este caso tampoco hay equivalencia de tarjetas gráficas Radeon, pero lo más seguro es que necesitemos una Radeon RX 6800 o Radeon RX 6800 XT por la diferencia de rendimiento en trazado de rayos que hay entre las arquitecturas Ada Lovelace y RDNA 2.

Requisitos recomendados para 4K

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos y 12 hilos u 8 núcleos y 8 hilos).

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 SUPER.

16 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD con 130 GB de espacio libre.

Se recomienda SSD.

Esta configuración nos permitirá jugar en 4K con calidad alta y trazado de rayos en calidad muy alta. No hay equivalencia de tarjetas gráficas Radeon, y en este caso me temo que no existe ninguna, porque la GeForce RTX 4080 SUPER es mucho más potente que la Radeon RX 7900 XTX trabajando con trazado de rayos.