SSID público u oculto, qué es mejor si tenemos una oficina en casa

El SSID, también conocido como nombre de red, es una parte fundamental de cualquier conexión inalámbrica a Internet. Este sirve para identificar y diferenciar nuestra red de otras redes que también están dentro del rango de alcance de los equipos y dispositivos que utilizamos, y sin él no podríamos conectarnos a nuestro Wi-Fi.

Lo normal es que el SSID se muestre de forma pública, lo que significa que al hacer un escaneo de las redes Wi-Fi disponibles ese nombre de red aparecerá como una de las distintas redes a nuestro alcance. Para poder conectarnos no necesitaremos saber el SSID, porque este aparece de forma pública, solo nos hará falta tener a mano la contraseña asociada a ese identificador de red.

Cada identificador de red tiene su propia contraseña. Puede darse el caso de que dos SSID tengan una misma contraseña, es algo raro y poco frecuente pero no imposible, y en este caso las conexiones estaría diferenciadas por el identificador de red.

Conocer el SSID es, por tanto, algo muy importante para poder conectarse a una red Wi-Fi, ya que viene a ser el equivalente al nombre de usuario que utilizaríamos para acceder a diferentes servicios con una contraseña. Si tenemos la contraseña pero no el nombre de usuario no podríamos acceder a esos servicios, lo que significa que también juega un papel importante a nivel de seguridad.

Si es tan importante, ¿por qué el SSID se muestra públicamente?

La verdad es que principalmente se muestra por comodidad. Es mucho más fácil, rápido y cómodo conectarte a una red Wi-Fi eligiendo el nombre de la red e introduciendo la contraseña. También es imprescindible que este se muestre de forma pública en aquellas redes Wi-Fi que están abiertas y que no tienen contraseña.

De esa manera no tienes que perder el tiempo introduciendo el nombre de red, pero al mismo tiempo estamos renunciando con ello a una capa de seguridad que a simple vista parece muy útil, ¿pero realmente es así, de verdad añade un plus de protección a nuestra red Wi-Fi? En sentido estricto sí, ayuda a proteger nuestra red, pero no es infalible.

Al ocultar el SSID estaremos impidiendo que una gran cantidad de usuarios, que son precisamente aquellos con menos conocimientos o con conocimientos más básicos, puedan intentar lanzar ataques de fuerza bruta contra nuestra red aprovechando el uso de información que tengan de nosotros, y que al final pueda permitirles deducir nuestra contraseña.

Sin embargo existen métodos y herramientas para descubrir el nombre de red aunque este esté oculto, y que hacen que ocultar el SSID no sea tan efectivo como puede parecer a simple vista. Si tenemos una oficina en casa no seremos el objetivo de grandes hackers ni de ataques realmente peligrosos, más bien podremos acabar en el punto de mira de pequeños amigos de lo ajeno que, normalmente, tienen menos conocimientos en la materia, así que en este caso sí, creo que sería una buena opción esconder el nombre de red.

Los routers de AVM con sistema operativo FRITZ!OS tienen una interfaz muy sencilla e intuitiva que nos permite cambiar fácilmente esta configuración. Con un simple clic podremos hacer que la SSID de nuestra red deje de mostrarse públicamente.

Contenido ofrecido por AVM.