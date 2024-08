Google Chrome ordena tus pestañas empleando IA

Que a Google le ha dado fuerte con la IA es algo que no se le escapa a nadie, y que Google Chrome juega un papel muy, muy importante en la estrategia general de la compañía del buscador también es algo indiscutible. Así, y como no podía ser de otra manera, ambos intereses tenían que intersecar en algún punto (aunque, para ser más exactos, no hablamos de líneas rectas, sino fabulosamente curvas, por lo que dichos cruces se producirán en múltiples ocasiones), y la buena noticia es que, en este caso, lo hace atacando uno de los «problemas» (lo entrecomillo por no ser tampoco algo especialmente grave) más comunes entre sus usuarios.

Hablo, claro, de las pestañas, más concretamente de la acumulación ilimitada de las mismas en una misma ventana, un hábito terriblemente común, y que en muchos casos termina por traducirse en que tardemos en encontrar la que queremos ver en cada momento, e incluso que olvidemos que tenemos una abierta y repliquemos el contenido de la misma en otra. Y en este caso, no me escondo, hablo por experiencia propia, y no por uno o dos casos aislados…

Así, para ayudarnos en este sentido, Google está probando una función de Google Chrome que, si se lo pedimos, analizará empleando inteligencia artificial el contenido de todas las pestañas abiertas en una ventana del navegador y, a continuación, nos ofrecerá ordenarlas según los criterios que considere pertinentes. Eso sí, según leemos en Life Hacker, de momento la función solo está disponible en la versión Canary y, para probarla, es necesario realizar previamente algunos ajustes.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que cuentas con la versión más reciente de Google Chrome Canary, que en este momento es la 129.0.6632.0. Hecha esta comprobación, y actualizado si es necesario, debes modificar tres flags, y poner su estado en Enabled. Son las siguientes:

#tab-organization

#tab-organization-settings-visibility

#multi-tab-organization

Reinicia entonces el navegador, con el botón que se mostrará en la parte inferior (no lo hagas hasta que hayas activado las tres) y, de vuelta en el mismo, ve a la configuración, localiza el apartado «IA Experimental» en el lateral izquierdo, haz click en él y activa estas dos entradas (la segunda no se mostrará hasta que no actives la primera)

Ya está todo listo. Para probarlo abre varias pestañas (si es que no las tenías ya abiertas previamente), a continuación, haz click en la flecha que se muestra a la izquierda de las pestañas y, en el menú que se mostrará, haz click en Organizar pestañas

Para permitir a Google Chrome que analice las pestañas, con el fin de organizarlas, haz click ahora en el botón Empezar e, inmediatamente, se iniciará el análisis. Cuando este termine, pasados unos segundos, se te mostrará la propuesta de organización

¿Te convence? Pues en tal caso ya solo queda hacer click en el botón Crear grupos y, de inmediato, ya tendrás las pestañas organizadas