Aún no sabemos cómo volverá la tripulación de la Starliner

No lo están teniendo fácil las NASA y Boeing con la Starliner, el proyecto de nave espacial reutilizable con la que la agencia espacial estadounidense pasará a contar con dos proveedores para determinado tipo de misiones. Recordemos que, hasta ahora, desde el final del programa de los transbordadores espaciales, la NASA dependía de terceros, principalmente de la agencia espacial rusa, para llevar a sus tripulaciones al espacio.

Esto cambió, finalmente, con la llegada de las Crew Dragon de SpaceX, que ya se han mostrado plenamente operativas y fiables y que, por lo tanto, ya han llevado a cabo varias misiones de transporte a la Estación Espacial Internacional. Así, a este respecto SpaceX se ha mostrado como un socio más que fiable, lo que resulta bastante tranquilizador. El problema es que depender de una única compañía para este fin es algo bastante arriesgado, razón por la que el programa Starliner también tiene una gran importancia estratégica.

Sin embargo, los retrasos y los problemas han sido una constante de un proyecto que se puso en marcha hace ya más de 15 años, y que tras múltiples retrasos terminó llevando a cabo su primer vuelo tripulado, con destino a la ISS, el pasado 5 de junio. La tripulación llegó sana y salva a la estación espacial, pero durante el vuelo se produjeron algunos problemas que debían ser analizados en profundidad antes de que la nave hiciera el viaje de vuelta a la Tierra. Como te contamos en su momento, de algún modo quedó varada a la espera de las investigaciones.

Así, pasado el plazo previsto para su retorno, la NASA informó de que todavía no había fecha prevista de vuelta y, eso sí, nos tranquilizó a todos al afirmar tanto que prolongar la estancia de sus tripulantes en la ISS no era un problema, como que en caso de necesidad, la Starliner sí que se podría emplear para una evacuación de emergencia de la estación. No obstante, y esto es plenamente comprensible, en condiciones normales prefieren recopilar tanto información como resulte posible, para analizarla en profundidad y, de este modo, conocer al milímetro el estado de la nave y, por lo tanto, su nivel de fiabilidad.

Ahora, pasado algo más de un mes, según leemos en Ars Technica, la NASA está estudiando todas las opciones para el retorno seguro de los tripulantes de la Starliner. Obviamente, tanto la agencia espacial como Boeing ponen como opción preferente finalizar la misión de prueba de la Starliner, haciendo que ésta sea la nave empleada para su retorno, pero ya ha pasado más de un mes y medio y todavía no se han dado las certidumbres necesarias para decidirse en este sentido.

Así, parece que SpaceX ya está trabajando en un plan para emplear una de sus Crew Dragon para traer de vuelta a la Tierra a los tripulantes de la Starliner, algo que debemos entender que se produce a instancias de la agencia espacial, que ve cómo van pasando las semanas sin un plan plenamente seguro para el vuelo de vuelta.

Más información e imágenes: NASA