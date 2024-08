PS6 y Xbox Next con teclado incluido, ¿sería una buena idea?

Las consolas de próxima generación de Sony y Microsoft ya están en desarrollo. PS6 y Xbox Next serán una realidad dentro de unos años, ambas van a ser más potentes y contarán con tecnologías más avanzadas, pero mantendrán la misma base que la generación actual a nivel de plataforma y de sistema de control.

En este sentido el mando ha sido siempre el pilar central de una consola, mientras que en PC el teclado y el ratón han sido la base con la que hemos disfrutado siempre de los juegos. La verdad es que ninguna opción supera a la otra de forma absoluta, porque hay casos concretos en los que se juega mejor con un mando, y también hay otros en los que el combo de teclado y ratón pueden marcar una gran diferencia.

Os pongo un ejemplo. Pensad en lo bien que se juega a un título de acción en primera persona como DOOM Eternal con teclado y ratón, en la velocidad de reacción y la precisión al apuntar que podemos conseguir con ese sistema de control. Con un mando la experiencia no sería igual, de hecho es habitual encontrarnos con tecnologías de ayuda al apuntado en juegos cuando utilizamos este tipo de control.

Ahora vamos a poner el ejemplo contrario, y no se me ocurre un juego mejor que Elden Ring para ilustrarlo. Este juego, y los que son de su misma clase, se disfrutan mucho mejor con un buen mando de control, lo mismo ocurre con juegos de conducción y con simuladores deportivos, y con algunos títulos de acción en tercera persona.

Teclado oficial para PS6 y Xbox Next, ¿acierto o error?

Jugar con teclado y ratón y con un mando de control, alternando entre ellos en función de cada juego en concreto, es la mejor manera de jugar. Esto es algo que aprendí hace muchos años, pero en el mundo de las consolas todavía existe un fuerte dominio del mando de control, que se utiliza prácticamente para todo.

PS5 y Xbox Series X-Series S soportan teclado y ratón, pero pocos usuarios se animan a comprar este tipo de periféricos. Algunos fabricantes han lanzado soluciones interesantes, pero al final no han tenido el éxito esperado. Es curioso, porque creo que Sony y Microsoft tienen aquí un mercado interesante que podrían aprovechar para lanzar su propio teclado oficial para consolas.

Ese teclado podría venir incluido en un pack con sus consolas de próxima generación, o podría comercializarse por separado como opción para aquellos que quieran disfrutar de lo mejor de esos dos mundos. Esta iniciativa serviría además para popularizar este sistema de control en consolas, y les permitiría abrir una nueva vía de negocio en sus divisiones de periféricos.

Personalmente creo que sería una buena idea, pero que lo ideal sería ofrecer packs de teclado y ratón oficiales de forma opcional. Esto permitiría al usuario elegir entre diferentes packs con precios distintos, y evitaría forzar al usuario a comprar periféricos que no quiere o que no está seguro de que vaya a llegar a utilizar. Solo tenemos que recordar el error de Microsoft con Kinect y Xbox One para entender esto.

Y vosotros, ¿qué pensáis, creéis que sería una buena idea lanzar teclados y ratones oficiales para PS6 y Xbox Next y ofrecerlos en packs con ambas consolas? Nos leemos en los comentarios.

Imágenes generadas con IA.